Nareszcie weekend: Premiera w teatrze, zlot junaków i koncert EOK

Każdy z nas czekał na to pięć dłuuuugich dni roboczych... Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? PortEl.pl w każdy piątek przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia weekendu w Elblągu.

Weekend warto zacząć od piątkowego koncertu w Klubie Muzycznym Mjazzga. O godz. 20 zagra zespół Michała Sołtana Soul Town Leaders, z wyjątkowym basistą z Nowego Jorku, jakim jest Christopher Li’nard Jackson! Michała mogą państwo kojarzyć z Must Be The Music, Festiwalu w Opolu, Dzień Dobry TVN, czy ostatnio szeroko z akcji balkonowej „ku pokrzepieniu serc” na fanpage artysty.

Coś dla siebie znają też miłośnicy kina, bo od piątku do niedzieli w kinie Światowid potrwa Festiwal Millennium Docs Against Gravity. Miłośnicy X muzy będą mogli obejrzeć najciekawsze filmy dokumentalnego ostatniego czasu - niesamowite historie, nietuzinkowych bohaterów, tematy bardzo bliskie każdemu z nas, emocje, które długo zostają w pamięci. Szczegółowy program znajdziecie tutaj.

Sobota w Elblągu upłynie pod znakiem motoryzacji i teatru. Najpierw o godz. 16 na dziedziniec zaprasza Muzeum Archeologiczno-Historyczne, gdzie odbędzie się zlot junaków. Miłośnicy motoryzacji będą mieli okazję podziwiać zabytkowe maszyny i porozmawiać z ich właścicielami.

O godz. 18 w swoje progi zaprasza Teatr im. Aleksandra Sewruka. Okazja jest znakomita, bo właśnie na miejscowej scenie zostanie wystawiona 300. premiera. Elbląscy aktorzy przygotowali spektakl "Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwańca" w reżyserii Artura Hofmana. To - jak pisze teatr na swojej stronie internetowej - historia o drodze w wymiarze symbolicznym – do szczęścia, do miejsca na ziemi, do świętego spokoju. Jubileuszowa premiera będzie połączona z wręczeniem Aleksandrów i inauguracją kolejnego sezonu teatralnego. Na premierę obowiązują zaproszenia, ale już na kolejne spektakle (najbliższy w niedzielę) można kupić bilety w kasie teatru.

Sobotni wieczór można spędzić też w Pasłęku, gdzie w kościele św. Bartłomieja odbędzie się noc organowa. O godz. 20 rozpoczną się koncerty, na których wystąpią laureaci ubiegłorocznych konkursów organowych.

Kulturalny weekend zakończy koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, inaugurujący nowy sezon artystyczny, która wystąpi pod batutą Alexandra Humali. Dzięki niemu i EOK przekonamy się, że miłość nie wyklucza ani nikogo, ani niczego, słuchając „Verklärte nacht” Arnolda Schoenberga. Spod smyczków popłyną też „Lonely angel” Peterisa Vasksa oraz "Serenada na orkiestrę smyczkową C-dur op. 48" Piotra Czajkowskiego. Początek koncertu w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych o godz. 18.

Na koniec polecamy charytatywno-sportowe wydarzenie, które odbędzie się w niedzielę o godz. 16 na stadionie przy ul. Agrykola. To piłkarski mecz między Oldbojami Olimpii Elbląg i Przyjaciółmi Sportu, którzy zbierają w ten sposób fundusze na pomoc Erwinie Ryś-Ferens, urodzonej w Elblągu jednej z najsłynniejszych polskich łyżwiarek szybkich, w walce z ciężką chorobą. Mamy nadzieję, że wielu elblążan włączy się w tę akcję.

Wszystkie sportowe elbląskie drużyny grają w ten weekend na wyjeździe. Z kim i gdzie, przeczytacie w artykule "Sportowy weekend z portEl.pl".

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.