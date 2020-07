W tym tygodniu portEl.pl poleca: treningi sportowe oraz spotkanie o rzemieślnikach średniowiecza

Od kultury przez duże K po popkulturę: konferencje i festiwale, wernisaże i wystawy, koncerty i spektakle, imprezy oraz festyny - w poniedziałki specjalnie dla naszych Czytelników prezentujemy wydarzenia kulturalne i rozrywkowe nadchodzącego tygodnia w Elblągu i okolicy.

We wtorek, 28 lipca o godz. 14 Biblioteka Elbląska zaprasza na spotkanie o średniowiecznych rzemieślnikach. Spotkanie odbędzie się na Facebooku Biblioteki Elbląskiej. Poprowadzi je Radosław Kubus, zaś dr Aleksandra Girsztowt odpowie na pytania dotyczące średniowiecznego rzemiosła w małych miastach pomorskich.

Również we wtorek odbędzie się pierwszy w te wakacje, wyjątkowy trening piłki nożnej dla dzieci i młodzieży. Na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 zajęcia poprowadzą dwaj znani elbląscy piłkarze: Kamil Wenger i Stanisław Fijarczyk.

Tego samego dnia Kino Światowid zaprasza seniorów o godz. 12 na seans w ramach cyklu: „Wtorkowe kino dla dorosłych”. Tym razem, pretekstem do spotkania będzie film dokumentalny „xABo: Ksiądz Boniecki”. Cena biletu: 10 zł.

28-29 lipca odbędzie się turniej siatkówki plażowo-halowej w godz. 18-21. Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa. W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do poniedziałku, 27 lipca, do godz. 23:59.

W czwartek 30 lipca o godz. 16 odbędą się Zajęcia z UKS Wikingowie–ogólnorozwojowe zajęcia sprawnościowe na Torze Kalbar. Impreza w ramach Wakacji z MOSiR-em 2020. Udział w imprezie jest bezpłatny.

W pierwszą sobotę sierpnia kolejne spotkanie w ramach "Sobót z przewodnikiem PTTK", które poprowadzi Grażyna Nawrolska. Temat: "Elbląg nad rzeką Elbląg". Start o godz. 10, zbiórka przy ogrodzie Biblioteki Elbląskiej.

Z kolei w niedzielę o 10 Śniadanie na trawie w CSG EL ("muzyka, szkicologia, kulinaria i ruch"), a o 17 kolejne występy w muszli koncertowej w Bażantarni ramach XXIII Letniego Salonu Muzycznego. Tym razem "4 pory niepokoju", czyli spotkanie z muzyką Jacka Kaczmarskiego.

W Centrum Sztuki Galerii EL można wciąż oglądać prace Łukasza Zedlewskiego w ramach wystawy "Szkice z podróży". Rysunki węglem jego autorstwa przedstawiają miejsca, które odwiedzał, są to szkice przedstawiające m. in. Warmię i Mazury, Żuławy i Pomorze. Z kolei w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu można zobaczyć wystawę "Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy", którą przygotowało Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Ekspozycja przedstawia dzieje walecznego, bałtyjskiego plemienia, które w średniowieczu zamieszkiwało tereny Suwalszczyzny.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji.

Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.