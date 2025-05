W tym tygodniu portEl poleca: piknik ekologiczny, Salon Polityki i premierę w teatrze

fot. Andrzej Kraśkiewicz

Jak co poniedziałek zapraszamy do przeglądu wydarzeń nadchodzącego tygodnia. Warto go rozpocząć od spotkania w Salonie Polityki. Sprawdźcie, jakie jeszcze atrakcje możecie wybrać.

poniedziałek (19 maja) O godz. 17 w Teatrze im. A. Sewruka odbędzie się kolejna edycja Sceny przy stoliku. Tym razem zaprezentowany będzie tekst George’a Tabori „Courage mojej matki” w interpretacji Ireny Adamiak i Filipa Warota. O godz. 18 w Bibliotece Elbląskiej przy ul. św. Ducha odbędzie się Salon Polityki tym razem poświęcony literaturze. Gościem redaktora Mirosława Pęczaka będzie pisarz Łukasz Orbitowski, autor chętnie czytanych książek, w tym najnowszej pt. „Wróg”. Wstęp wolny. środa (21 maja) Trwa Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami. W środę w godz. 10-13 odbędzie się piknik integracyjny. W programie między innymi gry, tańce, zabawy, poczęstunek i łucznicy. Program wydarzeń na cały tydzień zajdziecie w tym linku. czwartek (22 maja) W ramach Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami odbędzie się panel dyskusyjny pt. „Człowiek sukcesu z niepełnosprawnością” . Początek o godz. 10 w sali konferencyjnej ECUS. Wejście na zaproszenie. piątek (maja) O godz. 19 w Galerii Pracownia swoje prace malarskie zaprezentują studenci i pedagodzy Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. sobota (24 maja) O godz. 9 w Parku Modrzewie odbędzie się kolejna edycja parkrun, tym razem poświęcona Dniu Matki. Organizatorzy zapraszają do wspólnego biegu lub marszu na dystansie 5 km. W godz. 10-14 na placu Jagiellończyka odbędzie się XVI Festyn Gospodarki Obiegu Zamkniętego: nie marnuj, napraw, wymień. Będzie można zrobić organizer ze słoika, zbudować domek dla owadów itd. Najmłodsi skorzystają z dmuchanych placów zabaw, obejrzą balonowe show, będą mogli uczestniczyć w malowaniu twarzy czy zrobić sobie brokatowy tatuaż. Festyn uświetnią występy dzieci z placówek oświatowych, a także grupy So What!, Akademii Głosu i Twórczości Julii Kaczmarczyk. Atrakcje są bezpłatne. W Jegłowniku o godz. 16 w kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy odbędzie się koncert III Elbląskiego Festiwalu Organowego. Wystąpi Hubert Trojanek. Szczegóły wydarzenia wkrótce. O godz. 18 elbląski teatr zaprasza na premierę Czaszka z Connemary – to jedna z najbardziej zaskakujących i przewrotnych sztuk Martina McDonagha. Niedziela (25 maja) O godz.13 w ramach Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami odbędzie się festyn na starówce. Wystąpi między innymi Martyna Gąsak, zwyciężczyni 6. Edycji programu The Voice Kids oraz Szalone Małolaty.

oprac. daw