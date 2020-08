W tym tygodniu portEl poleca: Tuwim w Bażantarni i letni seans

W tym tygodniu zapraszamy na ostatnie spotkanie XXIII Letniego Salonu Muzycznego – Bażantarnia 2020. Sporo atrakcji dla dzieci, które spędzają lato w mieście przygotował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji.

W Galerii El możemy oglądać wystawę Rozkosz i terror autorstwa Agnieszki Nienartowicz. Na wykonanych z niesamowitą pieczołowitością płótnach artystka przedstawia kobiety z wytatuowanymi nań obrazami starych mistrzów (m.in. Michała Anioła czy Hieronima Boscha), zawierając przy tym swój autorski komentarz. Obrazy Agnieszki Nienartowicz opowiadają o niejednoznacznym brzemieniu, jakie w człowieku zakorzenia religia.

W czwartek (13.08) Biblioteka Elbląska zaprasza na seans w Kinie Letnim. Początek o godzinie 19. Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne liczba miejsc jest ograniczona do 50 osób. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza do zwiedzania wystawy Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy przygotowanej przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Ekspozycja będzie dostępna w budynku Gimnazjum przy ul. Bulwar Zygmunta Augusta. Przedstawia ona zarys dziejów tego potężnego plemienia bałtyjskiego, słynącego ze swej waleczności, a zamieszkującego w średniowieczu tereny Suwalszczyzny. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną cenne znaleziska archeologiczne prezentujące kulturę i styl życia Jaćwingów. W niedzielę (16.08) ostatni koncert XXIII Letniego Salonu Muzycznego – Bażantarnia 2020 i niepowtarzalna okazja do wspomnień muzycznych. Usłyszymy tak znane utwory jak Nasza jest noc, Na pierwszy znak czy Okularnicy, ale też Zwariowany alfabet czy Karta z dziejów ludzkości. Na scenie w muszli koncertowej w Bażantarni wystąpią aktorzy: Teresa Suchodolska, Aleksandra Wojtysiak, Piotr Boratyński, Artur Hauke, Dariusz Siastacz. W tym tygodniu sporo atrakcji przygotował również MOSiR w Elblągu. Poniedziałek (10.08): nauka i doskonalenie jazdy na rolkach z UKS Szóstka od godz. 17 do 18 – Tor Kalbar, Biegowa Bażantarnia z Team Karaś od 18.30 do 19.30 – parking przy Muszli Koncertowej. Środa (12.08) streetball – turniej koszykówki ulicznej od 16 do 19 – boiska wewnątrz Toru Kalbar, Biegowa Bażantarnia z Team Karaś od 18.30 do 19.30 – parking przy Muszli Koncertowej. Czwartek (13.08) - zajęcia ogólnorozwojowe z UKS Wikingowie na Torze Kalbar od godz. 16 do 17, piątek (14.08) - Biegowa Bażantarnia z Team Karaś od 18.30 do 19.30 – parking przy Muszli Koncertowej, niedziela (16.08) - Turniej o Puchar dyrektora MOSiR w Plażowej Piłce Siatkowej od 9 do 17 – boisko przy Tawernie Tortuga.

W środę (12 sierpnia) o godz. 12.00 Biblioteka Elbląska zaprasza dzieci w wieku 6-10 lat na kolejne spotkanie z cyklu Para-buch! Książka w ruch!, podczas którego będzie można się dowiedzieć, na czym polega praca archeologa. Zajęcia odbędą się na bibliotecznym dziedzińcu. Wstęp jest wolny.

Od poniedziałku do piątku MOSiR w Elblągu zaprasza również do strefy gier i zabaw w Hali Sportowo-Widowiskowej (tor przeszkód, sala do tenisa stołowego, boisko do badmintona, miasteczko rowerowe, nowość – stół do teqball) – od godz. 9 do 12 oraz na płycie Lodowiska Helena (stoły do cymbergaja, stoły do piłkarzyków, trampoliny, mini boisko do piłki nożnej, stoły do tenisa stołowego, mini tor do kręgli oraz boisko do mini koszykówki) od 12 do 15.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.