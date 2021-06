Olimpia zostaje w II lidze!

Olimpia Elbląg zremisowała w Kaliszu 1:1 w ostatnim meczu sezonu, o być albo nie być w II lidze. Elblążanie przegrywali 0:1, ale bardzo szybko wyrównali. W zamieszaniu podbramkowym najszybciej zareagował Janusz Surdykowski, dając żółto-biało-niebieskim punkt na wagę utrzymania w centralnych rozgrywkach. Z II ligi spadają, oprócz Bytovii Bytów, Olimpia Grudziądz i Błękitni Stargard, które zainkasowały od swoich rywali po 5 bramek...

Tak relacjonowaliśmy najważniejsze momenty meczu:

Olimpia rozpoczęła mecz w składzie: Witan – Kamiński, Lewandowski, Wenger, Sedlewski, Burzyński, Ressel, Bartlewski, Krasa, Filipczyk, Surdykowski. Rezerwowi: Rutkowski – Sarnowski, Bawolik, Jabłoński, Sobiecki, Kordykiewicz, Zyska, Tkaczuk.

10 min. W meczu Olimpii w Kaliszu 0:0, a tymczasem Błękitni strzelają gola we Wrocławu Śląskowi i jest 0:1. To zła wiadomość dla żółto-biało-niebieskich.

15 min. Olimpia blisko prowadzenia! Świetny strzał z 13 metra jednego z piłkarzy żółto-biało-niebieskich, broni bramkarz KKS Kalisz. Chwilę później mocny strzał kaliszan z 20. m broni Andrzej Witan.

18 min. A tymczasem Śląsk II wyrównuje i we Wrocławiu znów mamy remis. 1:1! W Bytowie Bytovia prowadzi 2:0 z Pogonią Siedlce, ale ten mecz nie ma znaczenia dla elblążan. Bytovia już wcześniej spadła z ligi, gra o honor.

24 min. Kolejny strzał z dalszej odległości KKS Kalisz. Murawa jest śliska po deszczu, takie strzały mogą dać zwycięstwo. Ale na posterunku jest Witan.

30 min. Lech II Poznań obejmuje prowadzenie w meczu ze Stalą w Rzeszowie!

35 min. Ślask prowadzi 2:1, świetna wiadomość dla Olimpii! Błękitni na dodatek grają w w "10" po czerwonej kartce dla jednego z piłkarzy. A w Kaliszu pod bramką żółto-biało-niebieskich zrobiło się groźnie, na szczęście gospodarze mijali się z piłką na śliskiej murawie.

43 min. Bytovia prowadzi 3:1 z Pogonią. Godne pożegnanie z II ligą.

45 min. Sytuacja po pierwszej połowie na poszczególnych stadionach. KKS Kalisz - Olimpia 0:0, Śląsk II - Błękitni 2:1, Stal - Lech II Poznań 0:1, Motor Lublin - Olimpia Grudziądz 1:0. Gdyby takimi wynikami zakończyły się te spotkania, to żółto-biało-niebiescy pozostają w II lidze!

Olimpia w pierwszej połowie oddała jeden groźny strzał, KKS - dwa. Na razie nie oglądaliśmy w Kaliszu zbyt ciekawego spotkania, ale najważniejsze, że żółto-biało-niebiescy są bez strat.

46 min. Zaczynamy drugą połowę. W Olimpii pojawił się na boisku Marcin Bawolik, który zastąpił Filipczyka. KKS dokonał aż trzech zmian, zapowiada się bardziej ofensywna gra z obu stron.

47 min. Motor Lublin prowadzi z Olimpią Grudziądz już 2:0! Rywale grają po myśli żółto-biało-niebieskich

54 min. Olimpia Grudziądz strzela bramkę w Lublinie i przegrywa tylko 1:2. Zapowiadają się wielkie emocje w końcówce. Tymczasem zmiana w Olimpii Elbląg. Michała Ressela zastępuje Dawid Jabłoński.

60 min. Śląsk strzela trzecią bramkę. Błękitni pierwszym kandydatem do spadku.

68 min. Niestety. Olimpia przegrywa 0:1.. Kaliszanie zdobywają bramkę po dośrodkowaniu i główce Mateusza Majewskiego. Olimpia szybko chce wyrównać, Broni Krakowiak i mamy rzut rożny. Mecz się nam ożywił.

69 min. Tymczasem Lech prowadzi w Rzeszowie już 2:0

71 min. Remis w Kaliszu! Po stałym fragmencie gry i strzale jednego z piłkarzy żółto-biało-niebieskich Krakowiak wybije piłkę przed siebie, w zamieszaniu podbramkowym najlepiej odnalazł się Janusz Surdykowski i mamy remis 1:1.

73 min. Worek z bramkami rozwiązał się na innych stadionach. Motor prowadzi już 4:1 z Olimpią Grudziądz, takim sam wynik jest we Wrocławiu. Bytovia prowadzi 4:2 z Pogonią Siedlce, w Krakowie jest remis 3:3, a w Ostródzie Sokół prowadzi z GKS Katowice 3:2.

76 min. Tylko kataklizm odbierze Olimpii II-ligowy byt. Drużyny z Grudziądza i Stargardu wyraźnie przegrywają i to one - wszystko na to wskazuje - spadną razem z Bytovią.

78 min. Olimpia Grudziądz przegrywa już 1:5, tyle samo Błęktini. A Lech nadal lepszy o dwie bramki od Stali Rzeszów.

87 min. KKS strzela bramkę, ale sędzia jej nie uznaje, dopatrując się pozycji spalonej u jednego z zawodników gospodarzy, od którego wcześniej odbiła się futbolówka.

88 min. W Lublinie Olimpia Grudziądz strzela drugą bramkę, ale to już nie ma żadnego znaczenia...

Na dwie minuty przed regulaminowym końcem meczu możemy śmiało napisać. Olimpia Elbląg pozostaje w drugiej lidze!!!

Mamy już 95 minutę, sędzia przedłużył spotkanie z powodu kilku wcześniejszych przerw w grze.

97 min. Koniec!! Olimpia remisuje w Kaliszu 1:1!

KKS 1925 Kalisz - Olimpia Elbląg 1:1 (0:0)

1:0 - Majewski (67 min), 1:1 - Surdykowski (70 min)

Pozostałe wyniki ostatniej kolejki: Sokół Ostróda - GKS Katowice 3:2, Stal Rzeszów - Lech II Poznań 0:2, Chojniczanka Chojnice - Górnik Polkowice 1:1, Bytovia Bytów - Pogoń , Siedlce 4:3, Motor - Olimpia Grudziądz 5:2, Wigry Suwałki - Znicz Pruszków 0:0, Śląska II Wrocław - Błękitni Stargard 5:1, Garbarnia Kraków - Skra Częstochowa 4:4.

