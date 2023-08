Rezerwy lepsze od Olimpii

Od razu wyjaśniamy. Chodzi o rezerwy Olimpii Elbląg, które wczoraj (11 sierpnia) wygrały w Olsztynku z miejscową Olimpią.

We wczorajszym (11 sierpnia) meczu rezerw Olimpii Elbląg z Olimpią Olsztynek trener elblążan Karol Przybyła miał do dyspozycji praktycznie samą młodzież. Bardziej doświadczeni zawodnicy, którzy mogliby wzmocnić rezerwy w tym samym czasie grali w Częstochowie mecz ze Skrą. W związku z powyższym na boisku w Olsztynku mieliśmy okazję zobaczyć dwóch debiutantów Witolda Dettlaffa (rocznik 2007) oraz Miłosza Choińskiego (rocznik 2006)

To był trudny mecz. Gospodarze górowali nad elblążanami warunkami fizycznymi. Ale jak się okazało po 90 kilku minutach żółto-biało-niebiescy znaleźli sposób aby przewagi gospodarzy zniwelować. Może czasami nie był to piękny mecz, ale za wrażenia artystyczne punktów w piłce nożnej nie przyznają. Gospodarze próbowali ugryźć elbląską defensywę, ta jednak była wczoraj nie do ruszenia.

Elblążanie rewanżowali się kontrami. I jedna z nich zakończyła się pełnym sukcesem. Naciskany przez Dawida Czaplińskiego jeden z gospodarzy dość niefortunnie skierował piłkę do własnej bramki. Elblążanom pozostało, bagatela, dowieść wynik do końca. Łatwo nie było, ale ambicja i chęć walki chłopaków Karola Przybyły została nagrodzona. I zupełnie niespodziewanie rezerwy elbląskiej Olimpii mają komplet punktów po dwóch kolejkach.

W następnej kolejce podopieczni Karola Przybyły zmierzą się w Elblągu z Constractem Lubawa.

Olimpia Olsztynek - Olimpia II Elbląg 0:1 (0:0)

Bramka: 0:1 - gol samobójczy (70. min.)

Olimpia II: Fidurski - Etmański, Wierzba , Kasprzykowski ,Tutaj , Sznajder, Tobojka ( 65‘ Stróżewski 93‘ Winiarczyk), Łąpieś , Leszczyński (65‘ Dettlaff), D. Czapliński (75‘ Żebrowski) , Dziurdzia (46‘ Rychter, 90 +3‘ Chojnicki)

