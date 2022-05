Kryminalni zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie narkotyków. W jego mieszkaniu znaleźli amfetaminę 

Policjanci z Elbląga zatrzymali 35-letniego mężczyznę pod zarzutem posiadania narkotyków. Funkcjonariusze znaleźli w jego mieszkaniu woreczek z amfetaminą. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Interwencja miała miejsce przy ul. Władysława IV w Elblągu. W jednym z mieszkań policjanci zatrzymali 35-latka, u którego znaleźli woreczek z białym proszkiem. Badania potwierdziły, że to narkotyk. Amfetamina trafiła do policyjnego magazynu. Podejrzany odpowie za posiadanie środków odurzających. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków.