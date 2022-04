Nareszcie weekend: majówka w mieście, sprzątanie fosy i piknik rodzinny

Wielu z nas czekało na to cały rok. Nareszcie nadchodzi długo wyczekiwany weekend majowy! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Przed nami długo wyczekiwana majówka! Miasto zaplanowało liczne atrakcje. Festiwal food trucków, piknik rodzinny, uroczystości z okazji Dnia Flagi i parada wodna z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja! Zaczynamy 29 kwietnia na Bulwarze Zygmunta Augusta od festiwalu Food Trucków.

W sobotę (30 kwietnia) w godzinach 10 - 14, odbędzie się społeczna akcja sprzątania fosy miejskiej. Wszystkich chętnych do udziału w wydarzeniu zapraszamy na godzinę 10 do przystani Grupy Wodnej, przy ul. Wybrzeże Gdańskie 12 w Elblągu. Po zakończeniu sprzątania na terenie przystani Grupy Wodnej odbędzie się piknik rodzinny dla uczestników akcji. Czekać będzie na nich poczęstunek oraz liczne atrakcje.

Jeszcze w sobotę (30 kwietnia), otwiera się sezon w Rodzinnym Parku Rozrywki Nowa Holandia. A to tylko początek tego wyjątkowego weekendu, bo już 1 maja wystąpi tam Ola Gwazdacz, finalistka programu The Voice Kids. Będą też gry, zabawy, konkursy i wiele więcej!

Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza na Malborski Jarmark Staroci i Sztuki Dawnej. Jarmark odbędzie się na terenie Muzeum Zamkowego na Wałach von Plauena w pierwszy weekend majowy (30 kwietnia - 1 maja), w godz. 9-19. Swoje towary wystawi wielu kolekcjonerów, miłośników starych przedmiotów i rękodzielników z całej Polski.

Zespół o nazwie „Dom o Zielonych Progach” zawita do Stodolarni koło Elbląga. Koncert, na którym grupa zaprezentuje nowy materiał ze swojej płyty „Pytasz mnie”, odbędzie się w tę sobotę (30 kwietnia) o 19 w Oleśnie. Więcej informacji można znaleźć na Facebookowym wydarzeniu a bilety dostępne na stronie.

Już w najbliższą niedzielę (1 maja), na Placu przy Katedrze Św. Mikołaja w Elblągu odbędzie się piknik rodzinny Strefa Bezpieczeństwa Compensy. W programie wydarzenia zabawy i quizy z nagrodami, nauka pierwszej pomocy, a także badania profilaktyczne i strefa relaksu. Organizator zadba również o najmłodszych, na których czekać będą animatorzy i gry.

W poniedziałek (2 maja), w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, odbędzie się koncert muzyki polskiej w wykonaniu zespołu smyczkowego z Katowic „A.Quartet”. Początek koncertu w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Tolkmicku o godzinie 18:00.

