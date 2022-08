Nareszcie weekend: nocny spektakl plenerowy i jarmark w Pasłęku

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Sobota (20 sierpnia)

W ramach corocznej akcji PTTK organizuje darmowe spacery z przewodnikiem „Sobota z przewodnikiem PTTK”. Najbliższy spacer wyruszy pod hasłem „Tradycje żeglarskie Elbląga”. Przewodnikiem będzie Adriana Strukowicz. Zbiórka o godz. 10 przy PUBie Malwa (Most Niski).

Sobota, letni wieczór, ulubiona osoba, koc na trawie i dobry film – to idealny przepis na Letnie Kino Pod Chmurką! W każdą sobotę wakacji aż do 27 sierpnia, na dziedzińcu Centrum Sztuki Galeria EL, wyświetlane będą filmy. Seanse rozpoczynać się będą po zmroku. W tę sobotę seans filmu „W starym dobrym stylu”, reż. Zach Braff.

Z kolei Biblioteka Elbląska zaprasza na efektowny i pełen poetyckiej stylistyki, nocny spektakl plenerowy w wykonaniu jednego z najlepszych teatrów ulicznych w Polsce. „Remus". Kaszubska opowieść w wykonaniu Teatru Snów zobaczymy na dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej w tę sobotę o godz. 21. Wstęp wolny.

Letni cykl wydarzeń muzycznych Miasto.Gramy organizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? dobiega końca. Na finale w sobotę piosenki Osieckiej w rytmach funk i hip-hop zagra Bibobit wraz z Elbląską Orkiestrą Kameralną.

Niedziela (21 sierpnia)

10. edycja Jarmarku św Bartłomieja już w najbliższą niedzielę. Tradycyjnie imprezę otworzy historyczny korowód, który przejdzie w południe uliczkami pasłęckiej starówki. W programie prezentacje i inscenizacja historyczna, pojedynki rycerzy, gry i zabawy, warsztaty, zwiedzanie Izby Historycznej z przewodnikiem, dziecięce oblężenie grodu, koncerty i inne atrakcje.

Sierpniowa niedziela, elbląska starówka i dźwięki Elbląskiej Orkiestry Kameralnej – czego więcej potrzeba do szczęścia melomanom? Chyba tylko wzięcia do ręki batuty i poprowadzenia koncertu EOK, a że kameraliści lubią spełniać marzenia, będzie to możliwe w samo południe na Starym Rynku!

Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza na ostatni już letni koncert w plenerze. W tę niedzielę wraz z muzykami EOK, przeniesiemy się do świata najpiękniejszych melodii muzyki klasycznej. Początek koncertu o godz. 18 na polanie na Górze Saneczkowej.

Już w najbliższą niedzielę zapowiadany koncert „Zaraz świt” w ramach XXV Letniego Salonu Muzycznego. Pomysł, reżyseria a przede wszystkim wykonanie to aktor teatru Krzysztof Żabka, któremu towarzyszyć będą Natalia Krystowska (głos), Julia Seredyn (głos) oraz zespół w składzie: Wojciech Haza (saksofon, klarnet), Dariusz Łapkowski (instrumenty klawiszowe), Przemysław Maleńczyk (gitara akustyczna).

O tym, że w planie Wakacji z MOSiR-em każdy znajdzie coś dla siebie, powinniście już wiedzieć. W tym tygodniu ponownie czekają nas przeróżne, darmowe atrakcje utrzymane w tematyce sportowo-rekreacyjnej. Sprawdźcie propozycje Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na najbliższe dni.

