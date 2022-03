Nareszcie weekend: początek wiosny z MOSiR-em i wręczenie Aleksandrów

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Gdy spojrzymy za okno, widzimy, że nadchodzi wiosna. Jest to sygnał, że kończy się sezon zimowy na Lodowisku Helena. W efekcie MOSiR zaprasza wszystkich sympatyków łyżew na ostatnie piątkowe Ice Party i weekendowe ślizgawki. Muzyczna zabawa na Lodowisku Helena rozpocznie się dziś (25 marca), o 18:00. Wejściówki na taflę będą w tradycyjnych cenach.

Łyżwy odkładamy na półkę, ale nie oznacza to, że rezygnujemy z aktywności. Jest to odpowiednia pora, aby zamienić je na rolki, wrotki czy hulajnogi. A to dlatego, że od piątku (25 marca), za darmo będzie dostępny Tor Wrotkarski Kalbar. Sezon letnich zabaw i przejażdżek można więc uznać za otwarty. O reszcie sportowych wydarzeń zaplanowanych na ten weekend przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pisaliśmy w tym artykule.

Przymusowy odpoczynek od meczu Olimpii w II lidze, może spowodować skierowanie zainteresowania na ligę IV, która jako jedyna oferuje piłkarskie emocje dla elbląskich kibiców w nadchodzący weekend. Obieramy kierunek w stronę stadionu, gdzie w sobotę (26 marca) o godzinie 15, przy ul. Krakusa, dojdzie do konfrontacji Concordii z Olimpią II.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Lasów leśniczy z Nadleśnictwa Elbląg zapraszają na spacer z leśnikiem w okolicach Kadyn. To doskonały sposób na aktywne spędzenie wolnego czasu w pięknych okolicznościach przyrody. Spotykamy się w sobotę (26 marca) o godz. 8:30, w Kadynach przy Dębie im. Jana Bażyńskiego. Spacer potrwa około 1 godziny.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza w sobotę (26 marca), na Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego "Jantar 2022". Młodzi tancerze z całego kraju walczyć będą o punkty, które pozwolą im podwyższać kategorie taneczne. Zawody rozpoczynają się o godz. 10:00 i realizowane będą w podziale na trzy bloki. Ostatni blok, w którym zaprezentują się najbardziej doświadczeni zawodnicy wystartuje o godz. 17:00. Turniej odbędzie się w CSE „Światowid” w Elblągu na sali widowiskowo-sportowej.

Emocje, oczekiwanie, radość – przed nami 61. Międzynarodowy Dzień Teatru, święto wszystkich, którzy kochają teatr. Z tej okazji w niedzielę (27 marca) na elbląskiej scenie zostaną wręczone coroczne nagrody – Aleksandry. Są jeszcze bilety na to niedzielne wydarzenie (początek o godz. 17). Można je kupić przez stronę teatru.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji.