Nareszcie weekend: Święto Chleba i Countrostrada

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Piątek (26 sierpnia)

Tegoroczne Elbląskie Święto Chleba potrwa od 26 do 28 sierpnia. Tradycyjnie głównym motywem będzie chleb i związane z nim kulinaria. Dotychczas swój udział w jarmarku zadeklarowało 120 wystawców. Stoiska będzie można odwiedzać od piątku do niedzieli. Tegoroczne Elbląskie Święto Chleba upłynie także pod znakiem zdrowia. W piątek rozpoczną się Dni Zdrowia, podczas których mieszkańcy będą mogli wykonać badania profilaktyczne na Starym Mieście. Szczegółowy plan Święta Chleba znajduje się pod linkiem.

Nad Pasłękiem i okolicami ponownie można podziwiać balony. XXVI Zawody im. Bogusława Stankiewicza potrwają do 28 sierpnia. Szczegółowy plan wydarzeń znajduje się na plakacie.

Sobota (27 sierpnia)

Do Łęcza k. Elbląga zawita Countrostrada, czyli impreza w stylu country, gdzie oprócz koncertów i tańców odbędą się zawody konne. Będzie to juz kolejna edycja imprezy, która od lat gromadzi miłośników jazdy konnej, muzyki country i dobrej zabawy.

Tradycją stało się już, że podczas Elbląskiego Święta Chleba w Bibliotece Elbląskiej odbywa się kiermasz książek wycofanych z bibliotecznego księgozbioru. W sobotę na miłośników literatury czekać będzie ponad 5 tys. książek wycofanych z bibliotecznego księgozbioru. Jak zawsze, z pieniędzy ze sprzedaży zakupione zostaną nowe książki do biblioteki.

W sobotę o godz. 17 na dziedzińcu bibliotecznym dzieci z rodzicami będą mogły obejrzeć spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Vaśka z Torunia. Będzie to „Tajemnica cyrkowego klauna”: pogodny, pełny humoru spektakl o perypetiach wędrownej grupy cyrkowej. Wstęp wolny.

Sobota, letni wieczór, ulubiona osoba, koc na trawie i dobry film – to idealny przepis na Letnie Kino Pod Chmurką! Przed nami ostatni seans na dziedzińcu Galerii EL w te wakacje. W tę sobotę seans filmu „Ukryte piękno”, reż. David Frankel.

W ramach corocznej akcji PTTK organizuje darmowe spacery z przewodnikiem „Sobota z przewodnikiem PTTK”. Najbliższy i ostatni już spacer w tym roku wyruszy pod hasłem „Od Schichaua do GE Power”. Przewodnikiem będzie Daniel Lewandowski i Leszek Marcinkowski. Zbiórka o godz. 10 przy wejściu do biurowca A1 od strony Bramy Targowej. Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.

Niedziela (28 sierpnia)

W tym roku to już niestety ostatnie “Śniadanie na trawie” organizowane przez Centrum Sztuki Galeria EL. Spotykamy się w niedzielę na dziedzińcu Galerii EL. Do dyspozycji będą leżaki i pufy. Można zabrać ze sobą kocyki, książki, skakanki, swoje kulinaria etc. Do zajęć ruchowych należy wziąć ze sobą maty.

Powoli puentujemy tegoroczne Wakacje z MOSiR-em. Przed nami ostatni tydzień darmowych imprez, jednak nie oznacza to końca dobrej zabawy na naszych obiektach. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zbliżających się wydarzeń.

