Nareszcie weekend: Ultra Wysoczyzna i aktywności dla całej rodziny

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na imprezę, która odbędzie się sobotę (23 kwietnia), od godz. 11:00, na nowo powstałym placu zabaw w Parku Dolinka. Będą konkursy dla dzieci, wojskowe atrakcje oraz zajęcia sportowe dla każdego. Na terenie placu zabaw odbędą się konkursy z nagrodami dla najmłodszych. Dla nieco starszych przygotowane będą rowery elektryczne. Natomiast wszyscy będą mogli spróbować swoich sił, biorąc udział w zajęciach, prowadzonych przez trenerkę personalną. Wstęp bezpłatny.

W sobotę (23 kwietnia), przypada Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Z tej okazji Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj zaprasza o godz. 12:00 na warsztaty krawieckie, podczas których będzie można uszyć zakładkę do książki z filcu. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy.

O czym jest dzisiaj świat młodzieży? O czym naprawdę marzy i czego się boi młody człowiek? Co myśli, co czuje? Wszystkich, którzy chcą poznać odpowiedzi na te pytania i usłyszeć głos młodych odsyłamy w sobotę (23 kwietnia) na godzinę 17, do Biblioteki Elbląskiej, na wydarzenie „Do jutra”. Wstęp jest bezpłatny.

Lasy Państwowe zapraszają na wyjątkowy koncert piosenek powstańczych w wykonaniu Ferajny z Hoovera. Ferajna z Hoovera to grupa przyjaciół - patriotów, która kilka lat temu zaczęła śpiewać piosenki powstańcze, znając je między innymi z harcerstwa. Koncert odbędzie się w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku, w sobotę (23 kwietnia) o godzinie 18:30. Wstęp wolny.

24 kwietnia Wysoczyzna Elbląska stanie się areną zmagań zawodników, którzy wystartują w pierwszej edycji Ultra Wysoczyzny. Ponad 800 zawodników pokona cztery trasy (80 km, 52 km, 25 km, 12 km) poprowadzone bardzo wymagającymi i urokliwymi, leśnymi terenami znajdującymi się pomiędzy Elblągiem a Tolkmickiem. Rejestracja prowadzona jest za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na oficjalnej stronie zawodów. Zachęcamy do odwiedzenia profilu FB imprezy.

Maciej Maleńczuk + Rythm Section zagra w Teatrze im. Aleksandra Sewruka przy ulicy Teatralnej 11, już w niedzielę (24 kwietnia). Słynny już Maleńczuk „Koncert solo” z kolegami z sekcji rytmicznej to najnowsza wersja show, aby urozmaicić i podzielić się przestrzenią na scenie. Do tego oryginalny styl gry na gitarze i nieskażona niczym Wolność Słowa. Bilety dostępne są na stronie.

Nie ma to, jak muzyczna klasyka, zwłaszcza gdy dotyczy baroku i płynie spod smyczków Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Już w niedzielę (24 kwietnia), elbląskich melomanów czeka spotkanie z mistrzami tej epoki, a zarazem przyjaciółmi od partytury – Antonio Vivaldim i Janem Sebastianem Bachem. Bilety można również nabyć online, na stronie.

To będzie doskonała okazja, by w gronie rodzinnym spędzić wolny czas aktywnie i ciekawie, a także poczuć smak rywalizacji sportowej. W najbliższą niedzielę (24 kwietnia), w Parku Modrzewie rusza cykl zawodów w marszobiegach na orientację, które realizowane będą w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Elbląg.

Klub Mjazzga przygotował również propozycje dla fanów muzyki. Jeszcze dziś (22 kwietnia), na scenie wystąpi Shadows and Revelations. Start o godzinie 18:30. Zaś w niedzielę (24 kwietnia) na scenie będzie można zobaczyć AG Carmen x Burnos. Bilety dostępne na stronie.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji.