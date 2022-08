Nareszcie weekend: z wojskiem i wokół murów

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Piątek (12 sierpnia)

Miasto.Gramy to seria nietuzinkowych koncertów w nietypowych miejscach. Na kolejne muzyczne wydarzenie zaprasza Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? Tym razem, w piątek spotkanie autorskie z Anną Gacek "Ekstaza. Lata 90'. Początek” oraz koncert KiŻ na przystani Grupy Wodnej.

Sobota (13 sierpnia)

Sobota, letni wieczór, ulubiona osoba, koc na trawie i dobry film – to idealny przepis na Letnie Kino Pod Chmurką! W każdą sobotę wakacji aż do 27 sierpnia, na dziedzińcu Centrum Sztuki Galeria EL, wyświetlane będą filmy. Seanse rozpoczynać się będą po zmroku. W tę sobotę seans filmu „Czas mroku”, reż. Joe Wright.

W ramach corocznej akcji PTTK organizuje darmowe spacery z przewodnikiem „Sobota z przewodnikiem PTTK”. Najbliższy spacer wyruszy pod hasłem „Od Depmeyera do Mytycha”. Przewodnikiem będzie Karol Wyszyński. Zbiórka o godz. 10 przed Katedrą pw. św. Mikołaja.

Już po raz dwunasty w sierpniu odbędzie się Bieg Wokół Pasłęckich Murów Obronnych. Pasłęk zaprasza biegaczy 13 sierpnia i oferuje nie tylko imprezę biegową, ale także koncerty. Na uczestników biegu głównego czeka dystans 10 km, to w sumie 10 okrążeń prowadzących wzdłuż najdłuższych średniowiecznych murów w Polsce.

Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na kolejne muzyczne wydarzenie w ten weekend. Tym razem w sobotę koncerty Sneaky Jesus i Michał Jan & Immortal Onion w przystani Grupy Wodnej.

„Weekend z wojskiem” – pod takim hasłem od 13 do 15 sierpnia w całym kraju odbywać się będą obchody Święta Wojska Polskiego oraz 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej. W sobotę wspólne świętowanie w Braniewie.

Niedziela (14 sierpnia)

Na najbliższą niedzielę zapowiadany był koncert Krzysztofa Żabka wraz z zespołem. Krzysztofa zobaczymy jednak nie w odsłonie muzycznej a scenicznej podczas kolejnej odsłony XXV Letniego Salonu Muzycznego Bażantarnia 2022.

Poniedziałek (15 sierpnia)

15 sierpnia w Elblągu minie pod znakiem wojska. Żołnierze przygotowują piknik dla mieszkańców na starówce, a na Wyspie Spichrzów odbędzie się impreza z cyklu „Wakacyjna Trasa Dwójki”, który będzie transmitowany na żywo na antenie TVP. Będzie to koncert piosenki wojskowej państw NATO z udziałem m.in. Captain Jacka.

