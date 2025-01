W tym tygodniu portEl poleca: ferie w mieście, spotkanie autorskie i parkrun

fot. Andrzej Kraśkiewicz

Jak co poniedziałek zapraszamy do przeglądu wydarzeń nadchodzącego tygodnia. Co nas czeka w najbliższym czasie?

27 stycznia uczniowie rozpoczęli zimowy wypoczynek. Sprawdź jakie propozycje przygotowali dla nich: Młodzieżowy Dom Kultury Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Centrum Spotkań Europejskich Światowid Galeria EL Szkoła Tańca Broadway Muzeum Historyczno-Archeologiczno w Elblągu Biblioteka Elbląska Co jeszcze dzieje się w tym tygodniu w Elblągu? Poniedziałek (27 stycznia) O godz. 12 rozpoczyna się tydzień z grami wielkoformatowymi w CH Ogrody - Od 27 stycznia do 8 lutego (w godzinach 12-18) zapraszamy Was do CH Ogrody na wyjątkowe atrakcje, które wciągną każdego - od maluchów po dorosłych. Mega gry wielkoformatowe! Szachy, „Chińczyk”, "Kółko i krzyżyk" i inne. Mnóstwo śmiechu i niezapomnianej zabawy! Zbierz ekipę albo przyjdź z całą rodziną - zachęcają organizatorzy. Wtorek (28 stycznia) O godz. 12 Kino Światowid zaprasza na projekcję w ramach cyklu „Wtorkowe kino dla dorosłych”. Seniorzy obejrzą film „Światłoczuła”. Środa (29 stycznia) Biblioteka Elbląska zaprasza o godz. 18 do sali „U św. Ducha” na spotkanie z elblążanką Martyną Pestrakiewicz wokół jej debiutanckiej książki pt. „Tajemnice Masihi. - W cieniach przeszłości”. Wartka akcja, nastoletni bohaterowie, elbląski park Modrzewie i Bażantarnia jako miejsca akcji, odwołania do symboliki chrześcijańskiej. Brzmi ciekawie, prawda? Przyjdźcie do biblioteki posłuchać opowieści autorki o książce - tak o tym wydarzeniu piszą jego organizatorzy. Czwartek (30 stycznia) Łyżwiarskie czwartki to cykl 8 zawodów sportowych skierowanych do dzieci urodzonych w 2010 roku i młodszych. Celem jest popularyzacja łyżwiarstwa wśród dzieci i młodzieży elbląskich szkół i przedszkoli. 30 stycznia zajęcia odbędą się o godz. 16.30 na Torze Kalbar, dla dzieci 5-6 letnich. O godz. 18 rozpocznie się w Galerii EL wernisaż nowej wystawy. Na indywidualnej wystawie, która wypełni nawę główną i prezbiterium w Galerii EL, Tomek Krupiński zaprezentuje swoje najnowsze wieloelementowe formy z barwionej żywicy, wielkoformatowe obrazy oraz dźwiękowe obiekty świetlne. Sobota (1 lutego) O godz. 9 w parku Modrzewie rozpocznie się parkrun (5 km). - Zapraszamy do parku Modrzewie na cosobotnie darmowe bieganie, truchtanie, maszerowanie, spacerowanie na 5 km z pomiarem czasu oraz wolontariat. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest dokonanie jednorazowej rejestracji przed pierwszym startem: po jej dokonaniu możesz wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań parkrun w dowolnej lokalizacji w Polsce lub na świecie - zachęcają organizatorzy wydarzenia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!

oprac. daw