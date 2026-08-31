W tym tygodniu portEl poleca: koncert i wernisaż nad rzeką oraz rajd rowerowy

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

31 sierpnia o godz. 14 na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu odbędzie się piknik rodzinny „Łączy nas Zatorze”. Wydarzenie będzie okazją do wspólnej zabawy, sąsiedzkiej integracji oraz aktywnego spędzenia czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.

2 września o godz. 18 w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się spotkanie z Tomaszem Słomczyńskim, autorem reporterskiej opowieści „Delta. Przez Żuławy” – książki o niezwykłej krainie, jej mieszkańcach, pamięci i poszukiwaniu tożsamości miejsca. Rozmowę z autorem poprowadzi Dominik Żyłowski. Wstęp wolny.

W środę, 3 września, o godz. 18 w filii bibliotecznej Słoneczna (ul. Słoneczna 29) odbędzie się spotkanie z Klaudią Zacharską wokół książek z młodzieżowej serii „Latarenki”, które równie chętnie czytają dorośli.

Czas na II Raj Rowerowy Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, więcej o trasie i zapisach w linku.

- 5 września o godz. 9 spotkamy się ponownie, aby wspólnie przemierzyć malownicze trasy Wysoczyzny Elbląskiej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny – informuje Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej.

Tegoroczna trasa poprowadzi przez Krasny Las, Jelenią Dolinę, Ogrodniki, gdzie zaplanowano dłuższy postój z poczęstunkiem przygotowanym przez Stowarzyszenie Wsi Ogrodniki, następnie uczestnicy odwiedzą wieżę widokową na Srebrnej Górze w Milejewie, a rajd zakończy się przy muszli koncertowej w elbląskiej Bażantarni.

Wrześniowy Bieg na 6 Łap odbędzie się 5 września o godzinie 11 w elbląskim schronisku OTOZ Animals przy ul. Królewieckiej 233. Zapraszamy Was na spacer z cudownymi psami ze schroniska. Obowiązują zapisy.

VIII Rodzinny Piknik Nauki i Techniki - nauka, technologia i zabawa odbędzie się już 5 września w Elbląskim Parku Technologicznym. Program jest tutaj.

Również w sobotę, 5 września Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na dwa wydarzenia kulturalne nad rzeką Elbląg. Chodzi o wernisaż wystawy "Wtchnienie. INSPIRO" w Kiosku Kultury (godz. 18) i koncert reggae/ska MC Polish Man & The Warmers (godz. 18.30).

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!