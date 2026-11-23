W tym tygodniu portEl poleca: Kosmos premierowo, wernisaż w Galerii EL i wykład o Krzyżakach

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

poniedziałek, 23 listopada

Polskie Towarzystwo Historii zaprasza na spotkanie poświęcone muzeom Lubeki i Lüneburga oraz Elbląskiej Madonnie Szafkowej – jednemu z najcenniejszych dzieł sztuki gotyckiej z Elbląga, która obecnie znajduje się Ostpreußisches Landesmuseum w Lüneburgu. Odbędzie się ono o godz. 18 w Kamieniczkach Elbląskich przy ul. Św. Ducha 3-4.

Biblioteka Elbląska o godz. 17 zaprasza do sali „U św. Ducha” na spotkanie z Jackiem Frąsiem – rysownikiem i scenarzystą komiksowym, który po raz kolejny przyjął zaproszenie Biblioteki Elbląskiej do stworzenia autorskiego albumu inspirowanego jej zbiorami zabytkowymi. Tym razem punktem wyjścia stała się postać Frederika Ruyscha (1638–1731), holenderskiego anatoma, lekarza i mistrza sztuki balsamowania oraz jego dzieło „Thesaurus Anatomicus”, znajdujące się w zabytkowym księgozbiorze biblioteki.

Filia Cyberiada w godz. 16-17:30 zaprasza młodzież od 14. roku życia do filii bibliotecznej Cyberiada na warsztaty teatralne „Pod maską – emocje skrywane”, które poprowadzi Julian Knaf, aktor Teatru im. A. Sewruka w Elblągu. Na zajęcia obowiązują zapisy.

czwartek, 26 listopada

Czy Krzyżacy byli bezwzględnymi najeźdźcami, którzy pod płaszczem wiary realizowali własne ambicje polityczne? A może ich historia jest znacznie bardziej złożona, niż przedstawiają szkolne podręczniki? 26 listopada będzie można się o tym dowiedzieć podczas wykładu historycznego, jaki wygłosi Tomasz Stężała, Elblążanin i autor powieści historycznych i wojennych, członek Bractwa Historycznego. Godz. 17 Ratusz Staromiejski.

Elbląski teatr zaprasza na premierę "Kosmosu" Witolda Gombrowicza, polskiego powieściopisarza, nowelisty, dramaturga i filozofa. Początek spektaklu o godz. 19.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wystawę „Axis Mundi. Przestrzeń Środka.” Karoliny Kardas. Otwarcie o godz. 18.00 w krużganku.

piątek, 27 listopada

Biblioteka Elbląska o godz. 18:00 zaprasza do sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej na spotkanie z Mariuszem Urbankiem wokół jego najnowszej książki „Gałczyński. Kanarek w klatce”. Rozmowę poprowadzi Krystyna Rybicka.

sobota, 28 listopada

Czy komiks może być narzędziem opowiadania o społecznych napięciach, samotności i ludziach, których na co dzień rzadko dostrzegamy? Z pewnością! Przekonamy się o tym podczas spotkania z Janem Mazurem – rysownikiem, scenarzystą i autorem komiksów, które podejmują tematy bliskie współczesnemu doświadczeniu. Na spotkanie poświęcone jego najnowszemu komiksowi „Incel” zaprasza Biblioteka Elbląska o godz. 16. Spotkanie poprowadzi Kamila Górska.

Pasłęk: Turniej tańca sportowego

W dniach 28–29 listopada 2026 roku w Pasłęku odbędą się turnieje tańca sportowego: Puchar Regionów Polski Północnej, Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Puchar Polski w kategorii Solo.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!