W tym tygodniu portEl poleca: Noc Bibliotek, Muzyka Miasta i Dzień Poezji

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

13 października

Czas na kolejną Scenę przy stoliku. Miłośników tej formy teatralnej organizatorzy zapraszają do Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Ten sezon upłynie pod hasłem „Róże i chryzantemy” a pierwsze spotkanie to spotkanie z Fiodorem Dostojewskim, jednym z najbardziej wpływowych powieściopisarzy literatury rosyjskiej i światowej. Więcej tutaj.

15 października

Tego dnia odbędą się kolejne Randki ze sztuką 60+. Podczas warsztatu uczestnicy stworzą literniczego zina, wykorzystując technikę frotażu i detale architektoniczne obecne w Galerii EL. Więcej tutaj.

Biblioteka Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy prac autorstwa Zbigniewa T. Szmurło pt.” Skryte w drzewach...”, który odbędzie się w Galerii Filar Sztuki działającej przy Bibliotece ANS w Elblągu (Al. Grunwaldzka 137). Więcej tutaj.

16 października

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku zaprasza na spotkanie tematyczne „Nie tylko Astronom – czyli kim naprawdę był Mikołaj Kopernik?” organizowane przez Akademię Kopernikańską we współpracy z Muzeum Pomnika Historii Frombork – Zespół Katedralny. Podczas wykładów specjaliści przybliżą słuchaczom różnice między światem Kopernika – obserwacjami nieba w XVI wieku, a światem współczesnej astronomii. Nie zabraknie także muzealnego akcentu – przedstawienia kulis poszukiwań grobu wielkiego astronoma. Więcej tutaj.

17 października

Tego dnia Biblioteka Pedagogiczna zaprasza na wyjątkową Noc Bibliotek 2025 pod hasłem „Do dzieła!” – pełną kreatywności, inspiracji i dobrej energii! Biblioteka zamieni się w przestrzeń sztuki, technologii i rękodzieła, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Więcej tutaj.

W piątek o godz. 18 w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się też spotkanie z Moniką Śliwińską, autorką książki „Książę. Biografia Tadeusza Boya-Żeleńskiego”. Rozmowa poświęcona będzie nie tylko samej książce, ale przede wszystkim jej bohaterowi – Tadeuszowi Boyowi-Żeleńskiemu, jednemu z najbardziej fascynujących intelektualistów pierwszej połowy XX wieku. Wstęp wolny, więcej tutaj.

„Wewnętrzne Krajobrazy" w Kamieniczkach Elbląskich to kontemplacyjna ekspozycja fotograficzna Dagmary Minkiewicz badająca relację pomiędzy światem natury a naszym wewnętrznym dobrostanem. Czarno-białe fotografie naturalnych struktur i kształtów, wykonane w kameralnych warunkach studyjnych, tworzą intymną przestrzeń refleksji i spokoju. Więcej o wystawie tutaj.

18 października

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej zaprasza na wyjątkowy spacer krajobrazowy po okolicach Tolkmicka pod hasłem: „Przyroda + Miasto?? Czy da się to pogodzić?”. Ponadto w programie plener artystyczny (obowiązują zapisy) oraz ognisko. Więcej tutaj.

Tego dnia w Caffe Przystań Grupy Wodnej przy ul. Wybrzeże Gdańskie 12 odbędzie się też Elbląski Dzień Poezji, czyli spotkania autorskie, warsztaty, turniej jednego wiersza i koncert. Więcej tutaj.

Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek zaprasza na kolejny Marsz Zdrowia „Kocham Cię Życie”. Wyjście tradycyjnie o godz. 12 spod Urzędu Miejskiego przy Łączności 1. W programie m. in. badania zdrowotne i profilaktyczne.

Na sobotę zaplanowano też koncert premierowy albumu EL CELLO - Muzyka Miasta, który odbędzie się w Galerii EL 18 października. Z zespołem wystąpi Dagna Krause. To elbląska wiolonczelistka i kompozytorka, która stworzyła cztery impresje dźwiękowe o istotnych obiektach Elbląga. Ich dobór był subiektywny, a muzyka oddaje charakter i nastrój tych miejsc. Wstęp wolny, więcej tutaj.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!