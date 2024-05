W tym tygodniu portEl poleca: Noc Muzeów, Bieg i Marsz Nadziei oraz Festiwal Organowy

Jest poniedziałek (13 maja), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Biblioteka Pedagogiczna zaprasza we wtorek (14 maja) o godz. 17 na spotkanie w Czytelni z dr. Andrzejem Kasperkiem, pasjonatem Powiśla, pisarzem i eseistą. Gość wygłosi wykład pt. „Miłosz na Żuławach”, w którym opowie o związkach polskiego noblisty z naszym regionem i przybliży jego teksty poetyckie i reporterskie związane z okolicami Gdańska, ujściem Wisły i Matką – Weroniką Miłoszową.

Kino Światowid w Elblągu zaprasza na I Test Wiedzy o Filmach realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wydarzenie odbędzie się w czwartek (16 maja) o godz. 17 w ramach Konferencji Filmoznawczej „Wróćmy do regionów”.

Już w ten piątek (17 maja) czeka nas nowość na basenie Dolinka. Od godz. 22 do 24 będzie można popływać, a także skorzystać ze strefy saun, w nocnym wydaniu. Atmosferę podkręcą kolorowe światła i delikatna muzyka. Bilety do nabycia bezpośrednio przed rozpoczęciem wydarzenia.

Kino Światowid zaprasza na Weekend z Millennium Docs Against Gravity! Wydarzenie odbędzie się w dniach 17-19 maja.

Pszczoły zapylają ponad 300 tysięcy gatunków roślin (ponad 87 proc.) na świecie! Niestety na skutek degradacji środowiska naturalnego pszczoły zaczynają ginąć. O tym będą między innymi przypominać organizatorzy pikniku rodzinnego, który odbędzie się w sobotę (18 maja) w godz. 11-16 w Karczowiskach Górnych. Przygotowano wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych.

Już w niedzielę (19 maja) o godz. 19 w kościele pw. św. Wojciecha w Elblągu odbędzie się pierwszy koncert II Elbląskiego Festiwalu Organowego. Wstęp wolny.

Nadchodzi Międzynarodowa Noc Muzeów! Muzeum we Fromborku zaplanowało obfity program na sobotę (18 maja). W Centrum Sztuki Galeria EL czekają nas chwile pełne kultury, emocji i artystycznej inspiracji, a Biblioteka Elbląska otwiera dla nas drzwi do świata zapomnianych opowieści, tradycyjnych rzemiosł oraz fascynujących historii!

Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza na koncert z udziałem dyplomantów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Muzycy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej wraz ze studentami zapełnią scenę elbląskiej szkoły muzycznej 19 maja o godz. 18.

Parkrun zaprasza na cosobotnie spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się o godz. 9 na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. Parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

Już po raz piąty w Bażantarni odbędzie się Elbląski Bieg i Marsz Nadziei na rzecz Hospicjum Elbląskiego, połączony z rodzinnym piknikiem. Impreza odbędzie się 19 maja.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu. Miłego tygodnia!