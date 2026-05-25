W tym tygodniu portEl poleca: obchody Dnia Dziecka, wystawy, spotkania autorskie

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

25 maja o godz. 18 w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się spotkanie z Małgorzatą Serafin – prezenterką telewizyjną, dziennikarką i autorką książki „Jak odzyskać siebie. Kobieca twarz depresji”, która w swojej pracy i działalności medialnej przełamuje tabu dotyczące zdrowia psychicznego, szczególnie doświadczeń kobiet.

Instytut Strat Wojennych im. J. Karskiego i Biblioteka Elbląska zapraszają we wtorek, 26 maja o godz. 18 do Biblioteki Elbląskiej na wykład dr. Marcina Westphala poświęcony historii elbląskiej stoczni Ferdinanda Schichaua pt. „Od zakładu Schichaua do Stoczni nr 16 w Elblągu – produkcja, straty i powojenna tajemnica”. Wstęp wolny.

28 maja o godz. 18 w sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej odbędzie się spotkanie promujące album Dominika Żyłowskiego i Kamila Zimnickiego pt. „Ludzie Północy”. Wydarzenie, połączone z wystawą, będzie okazją do poznania bohaterów publikacji, rozmów z twórcami oraz dyskusji o tożsamości naszego regionu.

Czas na debiuty malarskie słuchaczy i słuchaczek elbląskiego UTWiON. To nie tylko prezentacja prac, ale przede wszystkim święto pasji, odwagi i radości tworzenia. Wernisaż odbędzie się w Ratuszu Staromiejskim 29 maja o godz. 17.

30 maja Szkoła Podstawowa nr 16 stanie się miejscem festynu pod hasłem „Elbląg – moje magiczne miejsce na ziemi”. Ma to być czas pełen atrakcji, konkursów i aktywności inspirowanych historią, magią oraz niezwykłymi zakątkami Elbląga. Start od godz. 10.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne zaprasza najmłodszych mieszkańców Elbląga i okolic wraz z rodzinami na obchody Dnia Dziecka w Muzeum. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 30 maja w godzinach 11–14 na muzealnym dziedzińcu przy Bulwarze Zygmunta Augusta 11. Wstęp wolny.

30 maja odbędzie się wernisaż wystawy indywidualnej Alicji Król „AMAZONIA” — cyklu prac poświęconych doświadczeniu choroby nowotworowej, cielesności, pamięci i emocjom towarzyszącym osobom mierzącym się z rakiem piersi. To opowieść zapisana rysunkiem i grafiką artystyczną w postaci suchej igły — surowa i pozbawiona upiększeń. Wydarzenie odbędzie się w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej o godz. 12.

31 maja w godz. 12–17 Park Dolinka w Elblągu zamieni się w pełną atrakcji przestrzeń rodzinnej zabawy. Zobacz, jakie atrakcje przygotowało miasto na Dzień Dziecka.

Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!