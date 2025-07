W tym tygodniu portEl poleca: Salon Elbląski, Salon Muzyczny i Lato z Radiem

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu w Elblągu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

Letnie popołudnie, zieleń, świeże powietrze i relaks dla ciała i umysłu - to wszystko czeka na uczestników Jogi w plenerze, którą już w poniedziałek, 7 lipca o godz. 17 organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Spotkanie odbędzie się w amfiteatrze parku Dolinka.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza do udziału w pierwszej z dwóch popołudniowych wycieczek rowerowych, organizowanych w ramach Wakacji z MOSiR-em. Pierwsza wyprawa odbędzie się we wtorek, 8 lipca. Zbiórka zaplanowana jest na godzinę 17:00 przy napisie „ELBLĄG” (ul. Wodna) na elbląskim Starym Mieście.

Kino Światowid zaprasza do wspólnego świętowania 20. lat Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Z tej okazji pokaże 20. najsłynniejszych filmów dofinansowanych przez PISF. Piątym filmem będzie znakomity obraz "Piosenki o miłości", na który kino zaprasza już 8 lipca o godz. 18. Bilety już w sprzedaży, szczegóły tutaj.

Biblioteka Elbląska zaprasza na spotkanie autorskie z Katarzyną Groniec - artystką dobrze znaną jako wybitna piosenkarka, a tym razem debiutującą w roli pisarki. Rozmowa będzie dotyczyć jej pierwszej książki pt. „Kundle” - poruszającej i bezkompromisowej opowieści o miejscu, tożsamości i próbie uchwycenia świata, który rozpadł się na kawałki. Spotkanie odbędzie się 9 lipca (środa), o godz. 18 w sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej. Wstęp wolny. Rozmowę poprowadzi Aleksandra Buła.

W czwartek, 10 lipca, w Centrum Sztuki Galeria EL odbędzie się 33. Salon Elbląski. To najważniejsza wystawa lokalnego środowiska artystycznego, która odbywa się co dwa lata i potrwa do 7 września. Wernisaż rozpocznie się o godz. 18.

Również w czwartek, o godz. 18, w ramach spotkań Dyskusyjnego Klubu Filmowego im. Andrzeja Munka, Kino Światowid zaprasza na pokaz filmu „Girls Will Be Girls” - świeżego, prowokującego i poruszającego obrazu, który stał się jednym z najgłośniejszych tytułów niezależnego kina ostatnich miesięcy.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza na drugą edycję Duathlonu, czyli zawodów rowerowo-biegowych dla dzieci i młodzieży do lat 15. Po ubiegłorocznym debiucie wydarzenia w ramach Wakacji z MOSiR-em, impreza ponownie odbędzie się na terenie miejskiego parku leśnego. Start w sobotę 12 lipca. Obowiązują zapisy, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a szczegóły są tutaj.

W sobotę, 12 lipca, Elbląg będzie też gospodarzem imprezy Lato z Radiem i Telewizją Polską. Na widzów czeka wiele atrakcji, w tym koncerty. Wystąpią m.in. Urszula, Natalia Szreder, Roksana Węgiel czy Wilki. Więcej w tym artykule.

„Wznowienie” to tytuł kolejnego wydarzenia XXVIII Letniego Salonu Muzycznego - Bażantarnia 2025, na które ETK zaprasza w najbliższą niedzielę do Bażantarni. W konwencji „sceny przy stoliku” usłyszymy tekst Macieja Wojtyszki „Wznowienie”. Szczegóły niedzielnego (13 lipca) wieczoru znajdziecie tutaj.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!