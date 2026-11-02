W tym tygodniu portEl poleca: spotkania autorskie i Kino Piwnica

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

MDK zaprasza Zaduszki Jazzowe, które odbędą się 3 listopada o godz. 18 w Młodzieżowym Domu Kultury w Elblągu przy ul. Bema 37. Zagrają Sergiej Kriuczkow i Riverboat Ramblers wraz młodymi talentami Młodzieżowego Domu Kultury. Wstęp wolny.

Są miejsca, które wydają się znajome, choć nigdy wcześniej w nich nie byliśmy. Co kryje się w krajobrazie i jakie ślady pozostawia w nim historia? O tym opowiada Filip Springer w książce „Mein Gott, jak pięknie”. Z autorem spotkamy się 4 listopada o godz. 18 w Bibliotece Elbląskiej przy ul. św. Ducha. Rozmowę poprowadzi Dominik Żyłowski.

Franz Komnick budował w Elblągu auta, które podbijały Europę. Dziś te niezwykłe maszyny wracają na obrazach Brygidy Gawron. Już 5 listopada o 17 w Kamieniczkach Elbląskich przy ul. Świętego Ducha odbędzie się wernisaż, podczas którego zaprezentowany zostanie unikalny kalendarz.

6 listopada o godz. 10 odbędzie się Sympozjum Jubileuszowe z okazji 80-lecia działalności środowisk inżynierskich w Elblągu organizowane przez FS NOT RR w Elblągu. Będzie onoprzestrzenią do refleksji nad historią, uhonorowania osiągnięć środowiska technicznego oraz dyskusji o przyszłości inżynierii, szkolnictwa technicznego i kształcenia nowych pokoleń specjalistów.

Kino Piwnica, czyli kino nieme z muzyką na żywo. Na uczestników czekają trzy projekcje w dniach 6-8 listopada. Przed każdą projekcją odbędzie się niedługie spotkanie z Maciejem Krawczyńskim, filmoznawcą i pomysłodawcą Kina Piwnica. Będziemy rozmawiać o przewrotnej historii kina i filmu, o zmaganiach twórców z (nie)przychylną rzeczywistością początków XX w. i o jej następstwach. Zobacz program tutaj.

7 listopada odbędzie się kolejna Elbląska Giełda Birofilii. Elbląski Klub Birofilów przy współpracy z elbląskim browarem zaprasza 7 listopada w godz. 8-14 na XX Elbląską Giełdę Birofilii do Kawiarni U Aktorów przy ul. Dębowej 1 C.

Zapraszamy do Parku Modrzewie na edycję parkrun z wąsem - „Zrób coś dla jaj”! W ramach naszych cosobotnich, darmowych spotkań o godz. 9 biegamy, truchtamy, maszerujemy i spacerujemy na dystansie 5 km z pomiarem czasu. Można też dołączyć do ekipy wolontariuszy! Wąsy mile widziane, dobry humor obowiązkowy! Listopad to miesiąc solidarności z mężczyznami dotkniętymi nowotworami prostaty i jąder oraz miesiąc szerzenia wiedzy na temat profilaktyki tych chorób. Wielu Panów zapuszcza w tym czasie wąsy aby zwrócić uwagę na powagę tego jakże częstego problemu. Panowie, nikt tak dobrze nie zadba o Was, jak Wy sami. Weźcie sprawy w swoje ręce i wykonajcie niezbędne badania profilaktyczne.

W sobotę, 7 listopada, o godz. 11 Biblioteka Elbląska zaprasza do filii bibliotecznej Pozytywka na spotkanie z Grzegorzem Kasdepke – jednym z najpopularniejszych polskich autorów książek dla dzieci i młodzieży. Jego bohaterowie od lat podbijają serca młodych czytelników, a historie, które opowiada, bawią również dorosłych.

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej zaprasza 7 listopada o godzinie 11 na Jelenią Dolinę na prelekcję połączoną ze spacerem mykologicznym, podczas którego przyjrzymy się bliżej grzybom występującym na terenie Parku. Spotkanie poprowadzi Ewelina Jeziorska – grzyboznawczyni, ziołoznawczyni, przyrodniczka i edukatorka ekologiczna. Udział jest bezpłatny, obowiązują zapisy. Zapraszamy!

7 i 8 listopada w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu odbędą się Mistrzostwa Świata Disco Dance. Wydarzenie zgromadzi tancerzy z różnych krajów, którzy powalczą o tytuły mistrzowskie, prezentując swoje umiejętności, efektowne choreografie i taneczną energię. Więcej tutaj.

Stowarzyszenie Nasz Myślęcin zaprasza mieszkańców gminy Elbląg – zarówno dzieci, jak i dorosłych – do udziału w wyjątkowym projekcie, w którym świat fantastyki spotka się z twórczą aktywnością i dobrą zabawą. 8 listopada o godz. 15 odbędzie się Festyn Fantastyczny! Czeka nas pokaz filmu przygotowanego w ramach projektu oraz quiz wiedzy. Będzie to doskonała okazja do rodzinnej zabawy, sprawdzenia swojej wiedzy i spędzenia czasu w atmosferze pełnej fantazji, emocji i pozytywnej energii! Wydarzenie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Myślęcinie.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!