W tym tygodniu portEl poleca: Świąteczne Spotkania Elblążan, Festiwal Filmów Familijnych i kierMAH

Jest poniedziałek (4 grudnia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Festiwal Filmów Familijnych w Kinie Światowid to jedna z ważniejszych imprez dedykowana dzieciom i młodzieży, a także ich rodzicom i opiekunom. Organizowany raz do roku festiwal na siedem dni zamienia nasze kino w miejsce spotkań całych rodzin oraz przestrzeń do zabawy, budowania relacji i integracji pokoleń. Festiwal potrwa od 4 do 10 grudnia. W naszym konkursie mamy do wygrania bilety na te wydarzenie!

Nowością podczas tegorocznych Świątecznych Spotkań Elblążan będzie kraina elfów, w którą ma zmienić się Brama Targowa. To atrakcja dedykowana najmłodszym uczestnikom wydarzenia. Będzie oczywiście tradycyjny jarmark (60 wystawców), koncerty oraz wspólna Wigilia. W świąteczny klimat wprowadzi nas w środę (6 grudnia) rozświetlenie miejskiej choinki na starówce. Start godz. 17. Szczegółowy program znajdziecie tutaj.

W czwartek (7 grudnia), czeka nas wieczór pełen sportowych aktywności, połączonych z dobrą zabawą. To wszystko za sprawą Mikołajkowego Maratonu Aqua Fitness, podczas którego poćwiczymy w wodzie wspólnie z certyfikowanymi instruktorami. Początek o godz. 19:30 w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza na spotkanie autorskie promujące książkę dr Jakuba Jagodzińskiego „Goście, kupcy, osadnicy. Kontakty Słowian Zachodnich i Skandynawów w epoce wikingów”. Spotkanie odbędzie się również w czwartek o godz. 18 w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu (Budynek Gimnazjum).

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza chętnych wystawców na Targi seniora – Teraz My! W wydarzeniu mogą wziąć udział instytucje, firmy, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, a także seniorskie zespoły artystyczne z Elbląga i okolic. Impreza odbędzie się jeszcze w czwartek, w godz. 10-14. Na zgłoszenia czekamy do 17 listopada. Udział w targach jest bezpłatny.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wystawę Mary Piaseckiej pn.: Salka. Wernisaż odbędzie się w czwartek o godz. 18. Na wystawie zobaczymy fotografie, tkaniny i dywany, instrumenty, ale również posłuchamy dźwięków, bo Salka jest miejscem, w którym głównie chodzi jednak o muzykę. Podczas trwania wystawy na Salce będą odbywały się koncerty

Wybierając się w weekend na starówkę warto odwiedzić muzeum, gdzie już po raz czwarty odbędzie się kiermasz, na którym zaopatrzymy się w świąteczne upominki od lokalnych twórców, artystów i rzemieślników. Wydarzenie, zwane KierMAHem, odbędzie się w muzealnym budynku zw. Gimnazjum, w sobotę (9 grudnia), w godz. 12-18.

Dlaczego sztuka?! Skąd tu tyle śniegu? To warsztaty dla Dzieci w wieku 6-9 lat i ich Dorosłych w wieku 18+. Podczas sobotniego spotkania przypomnimy sobie (lub odkryjemy), dzięki pracom artystów i artystek o dawnych śnieżnych zimach. Zobaczymy, jak ta pora roku inspirowała do tworzenia. Następnie sfingujemy zimę, tworząc ścianki do zimowej sesji fotograficznej. Start godz. 13. Obowiązują zapisy.

Jeszcze w sobotę Puchar Polski powróci do Elbląga! Mikołajkowy Puchar Polski Polskiej Organizacji Darta PDO odbędzie się w Domu Rektora na min. 14 tarczach. Na miejscu w Pub'ie dostępne będą napoje oraz jedzenie. Start o godz. 13. Zapisy do godz. 12.45

Parkrun zaprasza na spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu. Miłego tygodnia!