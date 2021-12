W tym tygodniu portEl poleca: Świąteczne Spotkania Elblążan, Targi Seniora i warsztaty

Jest mikołajkowy poniedziałek (6 grudnia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Już dziś (6 grudnia), o godzinie 17:00 na elbląskiej starówce, przed Ratuszem Staromiejskim ponownie rozbłyśnie choinka. Spotkanie odbędzie się w towarzystwie Mikołaja, Śnieżynek, tradycyjnie też przyjadą MotoMikołaje z prezentami. Wydarzenie to rozpocznie Świąteczne Spotkania Elblążan, na które zaprasza prezydent. W programie m. in. koncerty Mariki, Reni Jusis, to w sobotę (11 grudnia); w niedzielę (12 grudnia) wystąpi Paulla z zespołem. Nie zabraknie „tradycyjnych“ punktów programu: świątecznego jarmarku, wspólnego gotowania (w tym roku serwowany będzie bigos) oraz wigilii elblążan.

Dziś rozpoczyna się długo oczekiwany Festiwal Filmów Familijnych. Kino Światowid przygotowało bardzo ciekawe propozycje. W programie warsztaty aktorskie z aktorką Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Sewruka w Elblągu Ireną Adamiak, spotkanie z królem dubbingu Jarosławem Boberkiem czy prelekcja na temat filmu dokumentalnego z dr Bartoszem Filipem. Szczegółowy program znajdziecie tutaj. Bilety w sprzedaży.

Występy artystyczne grup z całego regionu, badania profilaktyczne, panel dyskusyjny pn. „Pokonać bariery”, prelekcje ekspertów z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa, pokaz makijażu, prezentację sprzętu do tlenoterapii, sesje w komorze hiperbarycznej, a także gotowanie na żywo w wykonaniu Elbląskiego Klubu Szefów Kuchni. Te i inne atrakcje będą czekały na odwiedzających Targi Seniora – TERAZ MY!, na które CSE „Światowid” w Elblągu zaprasza już jutro (7 grudnia) w godzinach od 10:00 do 14:35. Wstęp wolny.

Centrum Spotkań Europejskich “Światowid” w Elblągu zaprasza jutro, (7 grudnia) o godzinie 18:00 do Galerii Nobilis na wernisaż wystawy Anny Karatkiewicz pod tytułem “Spod tkania”. Artystka zaprezentuje prace z tkaniny artystycznej, eksperymentalnej oraz batiku. Wystawa „Spod tkania” to prezentacja tkaniny artystycznej, eksperymentalnej oraz batiku. Składa się na nią przede wszystkim cykl 25 prac “Intensywność odczuć”, ukazujący relacje pomiędzy materiałami oraz ich oddziaływanie na siebie. Wstęp wolny.

Dużą dawkę emocji dla miłośników muzyki szykuje na piątek 10 grudnia Centrum Sztuki Galeria EL. Po dłuższej przerwie wraca świąteczne wydanie Giełdy Winyli, a po niej energetyczną mieszanką jazzu i funky poczęstuje słuchaczy koncertowo Trąba Delux, grupa prowadzona przez Bartka Krzywdę. Na stoiskach pojawi się kilka tysięcy winyli, płyt kompaktowych, kaset i gadżetów. Wydania nowe i używane, LP, single, boxy, pełen przekrój gatunków muzycznych. Na miejscu dostępny będzie zestaw odsłuchowy umożliwiający sprawdzenie płyty, a także profesjonalna myjka do płyt, którą można będzie zafundować kąpiel swoim ulubionym albumom. Wstęp na giełdę jest bezpłatny.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na zajęcia hand-made dla dorosłych w świątecznym klimacie, gdzie własnoręcznie będzie można stworzyć świąteczny wianek oraz niepowtarzalne kartki. Dodatkowo uczestnicy ozdobią etykiety do prezentów. Zajęcia odbędą się piątek (10 grudnia), o godzinie 17.00. Zajęcia organizowane są w miłej atmosferze przy kawie, herbacie i ciastku, umożliwiającej naukę nowych technik artystycznych i rozwój umiejętności. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy. Cena 40 zł/osoba.

Jak grudzień, to kolędy, a jak kolędy, to koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej! Już w sobotę (11 grudnia) EOK zaprosi melomanów z Elbląga i spoza Elbląga na spotkanie z najpiękniejszymi piosenkami świątecznymi. Zarówno tymi, które co roku brzmią w radiu i telewizji, jak i tymi, które pozostają nieco w cieniu. EOK wydobędzie je, wraz z Karoliną Leszko (wokalistka) i zespołem Ariela Ludwiczaka (dyrygent) na scenę i to nawet dwukrotnie – o godzinie 16. i 19. Grzech nie posłuchać!

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza dzieci w wieku od 5 do 11 lat wraz z opiekunami na warsztaty zatytułowane: Magia świąt! W programie m.in. wykonanie sznurkowych choinek, wykonanie janczarów - instrumentu świątecznego, stworzenia szyszkowych bombek i wspólne śpiewanie świątecznych piosenek. Warsztaty odbędą się w sobotę (11 grudnia), o godz. 10.30. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach a jeżeli coś jeszcze wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy. Miłego tygodnia!