W tym tygodniu portEl poleca: Teatr nocą i kino pod chmurką

Jest poniedziałek (15 sierpnia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia tego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Ten poniedziałek (15 sierpnia) w Elblągu minie pod znakiem wojska. Żołnierze przygotowują piknik dla mieszkańców na starówce, a na Wyspie Spichrzów odbędzie się impreza z cyklu „Wakacyjna Trasa Dwójki”, który będzie transmitowany na żywo na antenie TVP. Będzie to koncert piosenki wojskowej państw NATO z udziałem m.in. Captain Jacka. Szczegóły tutaj

W ramach corocznej akcji PTTK organizuje darmowe spacery z przewodnikiem „Sobota z przewodnikiem PTTK”. Najbliższy sobotni (20 sierpnia) spacer wyruszy pod hasłem „Tradycje żeglarskie Elbląga”. Przewodnikiem będzie Adriana Strukowicz. Zbiórka o godz. 10 przy PUBie Malwa (Most Niski).

Sobota, letni wieczór, ulubiona osoba, koc na trawie i dobry film – to idealny przepis na Letnie Kino Pod Chmurką! W każdą sobotę wakacji aż do 27 sierpnia, na dziedzińcu Centrum Sztuki Galeria EL, wyświetlane będą filmy. Seanse rozpoczynać się będą po zmroku. W tę sobotę (20 sierpnia) seans filmu „W starym dobrym stylu”, reż. Zach Braff.

Z kolei Biblioteka Elbląska zaprasza na efektowny i pełen poetyckiej stylistyki, nocny spektakl plenerowy w wykonaniu jednego z najlepszych teatrów ulicznych w Polsce. „Remus". Kaszubska opowieść w wykonaniu Teatru Snów zobaczymy na dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej w sobotę (20 sierpnia) o godz. 21. Wstęp wolny.

O tym, że w planie Wakacji z MOSiR-em każdy znajdzie coś dla siebie, powinniście już wiedzieć. W tym tygodniu ponownie czekają nas przeróżne, darmowe atrakcje utrzymane w tematyce sportowo-rekreacyjnej. Sprawdźcie propozycje Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na najbliższe dni.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos. Miłego tygodnia!