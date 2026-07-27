W tym tygodniu portEl poleca: Triathlon i festiwal we Fromborku

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

27 lipca o godz.18 Biblioteka Elbląska (ul. św. Ducha 3-7) zaprasza na spotkanie z Przemysławem Kowalewskim, autorem powieści kryminalnych, których akcja osadzona jest w Szczecinie. Wstęp wolny.

Elbląg stanie się centrum europejskiego triathlonu. To właśnie w tym mieście odbędą się Mistrzostwa Europy w triathlonie na dystansie sprinterskim i w sztafetach mieszanych. Wielkie sportowe emocje czekają nas już 31 lipca i 1 sierpnia. Centrum zawodów będzie się mieściło na Starym Mieście. Więcej tutaj.

III edycja Musicus Copernicus FROMBORK FESTIVAL oraz II odsłona Wioski Dawnej Warmii odbędą się w dniach 31 lipca-2 sierpnia we Fromborku.

- Zapraszamy mieszkańców regionu i turystów do wspólnego świętowania muzyki, tradycji i żywego dziedzictwa Warmii - informują organizatorzy. Więcej tutaj.

1 sierpnia odbędzie się kolejna Sobota z przewodnikiem PTTK. Tym razem temat to „Religie świata... piszę ikony”; prowadzi Krzysztof Krajnik, zbiórka przy cerkwi grekokatolickiej przy ul. Traugutta, godz. 10

2 sierpnia o 17 w Bażantarni ETK zaprasza na na „Wieczór poezji i miłości” w ramach Letniego Salonu Muzycznego. Będzie to nastrojowa podróż w scenerii elbląskiej Bażantarni przez najpiękniejsze strofy polskiej i światowej poezji. Aktorzy elbląskiego teatru zaprezentują starannie wybrany cykl wierszy o miłości - od klasycznego zachwytu Mickiewicza, przez zmysłowość Leśmiana i ironię Szymborskiej, aż po współczesną energię Rupi Kaur.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!