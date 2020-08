Koronawirus w przedszkolu w Elblągu. Placówkę zamknięto

W związku z potwierdzeniem zakażenia koronawirusem u jednego z dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 11 w Elblągu placówka została zamknięta i najwcześniej wznowi działalność od wtorku 18 sierpnia - poinformował Urząd Miejski w Elblągu.

Aktualnie służby sanitarne prowadzą postępowania epidemiologiczne z dziećmi i ich bliskimi oraz pracownikami przedszkola, którzy mieli kontakt z zarażonym dzieckiem. Dziś również obiekt, w którym mieści się przedszkole, zostanie poddany gruntownej dezynfekcji. Wszelkie procedury oraz aktualna sytuacja epidemiologiczna w mieście omówione zostały podczas porannego spotkania sztabu zarządzania kryzysowego.

- Wczoraj późnym wieczorem otrzymaliśmy informację o pozytywnym wyniku testu u jednego z dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 11 w Elblągu. Od razu wdrożone zostały procedury sanitarne. Placówka, w której przebywało w dwóch grupach po ok. 12 - 13 dzieci oraz 10 pracowników, od dziś jest zamknięta. Dziecko, u którego stwierdzono koronawirusa, ostatni raz przebywało w przedszkolu 6 sierpnia. Aktualnie służby sanitarne prowadzą postępowania epidemiologiczne. Wszystkie dzieci oraz ich bliscy, a także personel przedszkola, którzy mieli bezpośredni kontakt z zarażoną osobą, dziś i jutro przejdą testy. Jeżeli ich wyniki będą ujemne to od wtorku przedszkole będzie mogło wznowić działalność. Będziemy o tym informowali w odrębnym komunikacie – podkreśla Janusz Nowak, pełniący obowiązki prezydenta miasta.

Wszelkie procedury oraz aktualna sytuacja epidemiologiczna w mieście omówione zostały podczas porannego spotkania sztabu zarządzania kryzysowego. Podczas spotkania zapadła również decyzja, że dziś wszystkie pomieszczenia przedszkola zostaną zdezynfekowane.