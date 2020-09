Nareszcie weekend. Mustangi w muzeum i rowerowa wycieczka nad Nogat

Przed nami długo wyczekiwany weekend. Tych, którzy zamierzają go spędzić w mieście, zachęcamy do skorzystania z naszej imprezowej ściągi.

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj zaprasza na pierwsze po wakacjach spotkanie Dyskusyjnego Klubu Mangi które odbędzie się w piątek, 4 września, o godz. 16.00 na dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej. Mangowicze przybywajcie! Cykl jest skierowany dla młodzieży w wieku 12+, która jest zainteresowana tematem mangi oraz kultury japońskiej. W piątek, tym razem wcześniej, gdyż na godz. 19.00, Krypta zaprasza do namiotu, na dziedziniec C.S. Galerii EL. Jazzu będzie można posłuchać siedząc wygodnie na leżakach i fotelach, albo na trawie.

W sobotę, 5 września, zapowiada się ciekawe spotkanie dla miłośników motoryzacji. Ok. godz.15 pod Muzeum Archeologiczno-Historyczne przyjadą kierowcy Fordów Mustangów (i nie tylko, bo mają pojawić się też inne marki). Na starówce będzie można tego dnia zobaczyć minimum 40 takich samochodów, będzie więc okazja do zobaczenia świetnych pojazdów i porozmawiania z entuzjastami aut rodem z USA. Spotkanie ma potrwać do godz. 18. Wstęp wolny.

W niedzielę kolejna odsłona Miejskiej Wycieczki Rowerowej. Będzie prowadziła wzdłuż Nogatu. Wycieczka wystartuje z Elbląga, następnie rowerzyści udadzą się przez Helenowo i Kopankę I i II do Michałowa. Droga powrotna będzie prowadziła przez Lubstowo, Jazową i Kazimierzowo do Elbląga.

W elbląskim muzeum na miłośników historii czeka ekspozycja "Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy", a w Galerii EL można oglądać wystawę „Bibeloty” jest pokłosiem Akcji „Dres” przeprowadzonej podczas wernisażu wystawy „Kunszt. Rzeźba z Orońska” w Zbrojowni Sztuki w Gdańsku w 2018. Akcja polegała na niezauważonym wprowadzeniu styropianowej rzeźby kucającego dresiarza na teren galerii i pozostawieniu jej na czas trwania wystawy. W ramach dokumentacji akcji powstała również porcelanowa figurka Dresa oraz film. Akcja „Dres”, będąca krótkim komentarzem na temat miejsca młodych rzeźbiarzy (absolwentów akademii) na rynku sztuki, pozwoliła autorce znaleźć własną przestrzeń do działania, zupełnie niezależną od pierwotnej koncepcji. Porcelanowy Dres stał się hitem sprzedażowym i zaczątkiem całej serii autorskich figurek: więcej w linku

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.