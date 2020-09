W tym tygodniu portEl poleca: Koncert EOK, festiwal ziół i 300. premiera w teatrze

Od kultury przez duże K po popkulturę: konferencje i festiwale, wernisaże i wystawy, koncerty i spektakle, imprezy oraz festyny - w poniedziałki specjalnie dla naszych Czytelników prezentujemy wydarzenia kulturalne i rozrywkowe nadchodzącego tygodnia w Elblągu i okolicy.

Tygodniowy rozkład imprez rozpoczniemy tym razem w środę od Festiwalu Ziół zorganizowanego przez Bibliotekę Elbląską. Przez trzy dni będzie można wziąć udział w warsztatach, wykładach i spotkaniach związanych z tematyką zielarską, a jednym z ich bohaterów będzie oczywiście ojciec Czesław Klimuszko, franciszkanin, który swoją leczniczą działalnością rozsławiał Elbląg. Odbędzie się także spektakl teatralny i koncert. Warto pamiętać, że na część warsztatów obowiązują zapisy.

Na środowy wieczór i koncert w namiocie na dziedzińcu zaprasza z kolei Galeria El, która wznawia cykl spotkań pod hasłem "Ghost Guest | Zgadnij kto?". Na scenie pojawi się czworo muzyków. Wszyscy doświadczenie i z dużym dorobkiem płytowym, a nawet sporą rozpoznawalnością na koncie. Zabiorą słuchaczy - jak zapowiadają organizatorzy w klimaty łączące improwizacje z wybuchami energii jazzowej, zahaczającej o eksperyment, momentami wręcz o awangardę. Początek koncertu o godz. 19.

Czwartek minie w Elblągu pod znakiem wernisaży. Na nową wystawę w Krużganku zaprasza Galeria El. Tym razem swoje prace pod hasłem „ułamki. krawędź wewnętrzna” zaprezentuje Ada Kamińska. Początek wernisażu o godz. 18. Godzinę wcześniej na wernisaż zaprasza Centrum Spotkań Europejskich Światowid. W galerii Na Balkonach (II piętro) w ramach cyklu "ARTystyczne czwARTki" swoje prace zaprezentuje Małgorzata Kwolek.

W weekend coś dla siebie znajdą miłośnicy X muzy, a szczególnie ci, którzy uwielbiają filmy dokumentalne. W kinie Światowid w ramach Festiwalu Millennium Docs Against Gravity będzie można obejrzeć najciekawsze dokumenty z całego świata. Szczegółowy program znajdziecie tutaj.

Na ten moment długo czekali wszyscy miłośnicy Melpomeny. W sobotę o godz. 18 odbędzie się 300. premiera w Teatrze im. Aleksandra Sewruka. Na tę okazję elbląscy aktorzy przygotowali spektakl "Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwańca Ilji Erenburga" w reżyserii Artura Hofmana. To - jak pisze teatr na swojej stronie internetowej - historia o drodze w wymiarze symbolicznym – do szczęścia, do miejsca na ziemi, do świętego spokoju. Więcej na temat premiery już wkrótce na portEl.pl, dzisiaj zdradzimy tylko że jubileuszowa premiera będzie połączona z wręczeniem Aleksandrów i inauguracją kolejnego sezonu teatralnego. Na premierę obowiązują zaproszenia, ale już na kolejne spektakle (najbliższy w niedzielę) można kupić bilety w kasie teatru.

Kulturalny tydzień zakończy koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, inaugurujący nowy sezon artystyczny, która wystąpi pod batutą Alexandra Humali. Dzięki niemu i EOK przekonamy się, że miłość nie wyklucza ani nikogo, ani niczego, słuchając „Verklärte nacht” Arnolda Schoenberga. Spod smyczków popłyną też „Lonely angel” Peterisa Vasksa oraz "Serenada na orkiestrę smyczkową C-dur op. 48" Piotra Czajkowskiego. Początek koncertu w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych o godz. 18.

Na koniec polecamy charytatywno-sportowe wydarzenie, które odbędzie się w niedzielę o godz. 16 na stadionie przy ul. Agrykola. To piłkarski mecz między Oldbojami Olimpii Elbląg i Przyjaciółmi Sportu, którzy zbierają w ten sposób fundusze na pomoc Erwinie Ryś-Ferens, urodzonej w Elblągu jednej z najsłynniejszych polskich łyżwiarek szybkich, w walce z ciężką chorobą. Mamy nadzieję, że wielu elblążan włączy się w tę akcję.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.