Bezpieczeństwo, hulajnogi, rowery, piesi i drogi...

Policjanci podsumowali I kwartał 2022 roku gdy chodzi o zdarzenia drogowe z udziałem pieszych i rowerzystów. Interesującym tematem jeśli chodzi o ruch drogowy zdaje się też być też rosnąca popularność hulajnóg...

Piesi i rowerzyści

O kwestiach bezpieczeństwa w ruchu drogowym rozmawiano m. in. podczas ostatnich obrad Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych w elbląskim UM, gdzie mówiono o wypadkach z udziałem pieszych i rowerzystów w liczbach. Zerkamy na związane z takimi zdarzeniami policyjne raporty. Jak wyglądały pierwsze miesiące 2022 roku pod tym kątem?

- Od początku 2022 roku na terenie powiatu elbląskiego odnotowano 11 wypadków drogowych, z czego 3 z udziałem niechronionego uczestnika ruchu drogowego (co stanowi ok. 27,3 proc. ogółu wypadków). W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego i 2019 roku liczba wypadków spadła (kolejno o -2, -7). W I kwartale 2021 i 2022 roku, z udziałem pieszych, nie odnotowano wypadków śmiertelnych, gdzie w 2020 miał miejsce 1 wypadek z 1 osobą zabitą – czytamy w policyjnych analizach. Wynika z nich, że na przestrzeni ostatnich miesięcy główną przyczynę zdarzeń drogowych spowodowanych przez pieszych stanowią te, "w których piesi w sposób nieostrożny próbują przekroczyć jezdnię, nie upewniając się, co do możliwości bezpiecznego przejścia i wkraczają wprost przed jadący pojazd, a także nie stosują się do sygnalizacji świetlnej". W mieście od początku roku nie doszło do wypadku śmiertelnego z udziałem pieszego. Dodajmy jeszcze, że zdarzenia z udziałem pieszych najczęściej mają miejsce w dni robocze, w tym roku we wtorek (1 wypadek z 1 osobą ranną oraz 2 kolizje).

A gdzie dochodzi do takich wypadków? Przytoczmy fragment policyjnej analizy.

- Zdecydowana większość wypadków z udziałem osób pieszych powstaje w miejscach przeznaczonych lub udostępnionych dla ruchu pieszych. W I kwartale roku 2022 na 3 wypadki – 5 w miejscach udostępnionych dla ruchu pieszych - 66,7 proc., w roku 2021 na 5 wypadków – 4 (80 proc.), a w roku 2020 na 10/8 (80 proc.). Okazuje się, że właśnie w tych miejscach dochodzi do największej kumulacji zdarzeń wbrew powszechnemu przekonaniu o ich bezpieczeństwie. Wynikają one w głównej mierze zarówno z braku zachowania szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych oraz skrzyżowaniach zarówno przez kierujących pojazdami, jak również samych niechronionych uczestników ruchu drogowego. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba wypadków opisywanych miejscach spadła o 50 proc. (-2 wypadki).

Już wiemy, że elbląscy policjanci odnotowali w I kwartale roku 11 wypadków drogowych. Tylko jeden z nich był zdarzeniem z udziałem rowerzysty. Coraz więcej w mieście widać popularnych ostatnio hulajnóg i tym kilka słów poświęcono ostatnio na obradach Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych. Był na nich obecny mł. insp. Tomasz Piaskowski, I zastępca komendanta KMP w Elblągu.

Hulajnogi i obserwacja drogi

- Sezon się rozpoczął, zrobiło się ciepło, pojawiło się dużo tych hulajnóg na mieście i mamy zdarzenia, chyba trzy wypadki i dwie kolizje z hulajnogą - relacjonował Tomasz Piaskowski. Raz wina była po stronie kierującego hulajnogą, który wymusił pierwszeństwo. Rusza kampania policyjna związana z bezpiecznym użytkowaniem hulajnóg. Policjanci wskazują, że kierowanie nimi wbrew pozorom wymaga pewnych zdolności i podają obowiązujące przepisy...

Radni w czasie obrad dopytywali, czy policjanci w Elblągu będą też mierzyć przekraczanie prędkości przez użytkowników hulajnóg...

- W Polsce jest to realizowane, u nas byłoby to trudne, bo nie ma jakiegoś dużego szlaku o dużym natężeniu (ruchu hulajnóg – red.), one jeżdżą po całym mieście – przyznał mł. insp. Piaskowski. - Jak najbardziej jest to dopuszczalne i możemy to realizować – dodał. Przypomniał, że hulajnóg dotyczy ograniczenie prędkości, a te wypożyczane powinny być wyposażone w ograniczniki. Podkreślił, że jeśli zajdzie taka potrzeba, takie kontrole prędkości będą w Elblągu realizowane.

- Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i generalnie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta, to jest to bezpieczniejszy rok niż 2021 – podsumował miniony kwartał Tomasz Piaskowski. Wskazywał jednak, że piesi zdają się mieć świadomość nowych przepisów związanych z ich pierwszeństwem na drogach... inaczej ma się jednak sprawa z obowiązkiem obserwacji sytuacji na drodze, korzystaniem z telefonów przy wchodzeniu na jezdnię itp. Na to elbląscy policjanci mają zwracać szczególną uwagę, pouczać i karać mandatami (szerzej o tych kwestiach pisaliśmy tutaj).