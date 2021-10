Nareszcie weekend: festiwal Food Trucków, grzybobranie, Hubertus i wiele innych!

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

W ten weekend naprawdę jest w czym wybierać! W naszym dzisiejszym przeglądzie znajdziesz wydarzenie skierowane bezpośrednio do dzieci, dla tych co wolą spędzić weekend aktywnie, dla wielbicieli koni, zbieraczy grzybów i dla miłośników jedzenia. Oto nasze propozycje na nadchodzący dwudzionek:

Jeszcze dziś (15 października) warto się wybrać w okolice Galerii EL, gdzie zaplanowano kilka propozycji, które mogą pełnić rolę doskonałej alternatywy dla chłodnego październikowego wieczoru spędzanego w domu. #chodźnasztukę – takim hasłem galeria zachęca do spędzania czasu w towarzystwie szeroko pojętej sztuki. Dziś na ścianach nawy głównej Galerii EL zaprezentowany będzie po raz pierwszy mapping, czyli rodzaj projekcji przygotowywanej z uwzględnieniem warunków konkretnego miejsca i jego cech charakterystycznych, jak okna, załamania, elementy wystające. Za muzyczną część spotkania odpowiadać będzie grupa SMOLIŃSKI | CHYŁA | SARNECKI. Podczas wydarzenia mogą pojawić się też inne, spontaniczne akcenty! Wydarzenie startuje o godzinie 19:00.

Sobota może być dla Was wyzwaniem, bo będzie z czego wybierać! Jeżeli nie masz pomysłu jak spędzić czas ze swoim dzieckiem to warto zapoznać się z propozycją Biblioteki Elbląskiej, która zaprasza na przyrodnicze warsztaty z leśnikiem Michałem. Zajęcia odbędą się w oparciu o książkę „W lesie” Sophie Strady. Leśnik Michał opowie o tym, jak ważny jest las dla człowieka i zwierząt tam mieszkających. Spotkanie jest skierowane do dzieci od 6. roku życia wraz z opiekunami. Warsztaty odbędą się jutro (16 października) o godzinie 12:00. Obowiązują zapisy!

Ważnym punktem na mapie elbląskich wydarzeń stanie się w tę sobotę, długo wyczekiwany marsz Amazonek. To będzie już dziewiętnasty, elbląski marsz Kocham Cię Życie. Tradycyjnie odbędzie się on w październiku, który jest miesiącem walki z rakiem piersi. Elbląskie Amazonki przemaszerują ulicami miasta po rocznej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa, która niestety wyrządziła również spore szkody w onkologii. Marsz Amazonek wyruszy w sobotę (16 października) o godz. 12.40 sprzed Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Teatr im. A. Sewruka zaprasza w sobotę na Wesele! 121 lat temu w Bronowicach odbyło się najsłynniejsze wesele w Polsce. Impreza przeszła do historii za sprawą Stanisława Wyspiańskiego, który napisał o nim dramat symboliczny. Elbląska premiera "Wesela" odbędzie się w sobotę (16 października). Zobacz obsadę i realizatorów przedstawienia.

Również w sobotę, na terenie fundacji Końskie Zdrowie, odbędą się obchody święta Hubertus. Te wydarzenie to hołd tradycji jeździeckiej i świetna okazja by spotkać się w plenerze w szerokim gronie i podziwiać piękno koni i jesienną aurę. Organizatorzy przygotują atrakcje dla wszystkich widzów kolejnych gonitw. Będzie ognisko a dla dzieci udostępniony parkur hobby horse i nie wykluczone, że odbędą się wyścigi w workach lub inne konkurencje. Start o godzinie 12:00 (16 października) w siedzibie fundacji przy ulicy Okólnik 4.

Kolejnym sobotnim wydarzeniem będzie coś dla miłośników poszukiwań leśnych skarbów. Leśnicy z Nadleśnictwa Elbląg zapraszają na grzybobranie! W trakcie grzybobrania odbędzie się konkurs z nagrodami na najlepszego grzybiarza. Nad poszukiwaniem grzybów czuwał będzie specjalista z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który opowie o nadzwyczajnym świecie grzybów ich zbiorze, oraz zaprezentuje aktualnie występujące w lesie grzyby. Na wszystkich grzybiarzy będzie czekało ognisko. Spotkanie rozpocznie się w sobotę (16 października) w Krasnym Lesie, o godzinie 9:00. Wydarzenie ma charakter otwarty i jest bezpłatne.

To nie koniec sobotnich wydarzeń! Już jutro (16 października) rozpoczyna się XIII edycja Grand Prix Elbląga w Biegach na Orientację. W zawodach może wziąć udział każdy, bez względu na wiek czy płeć. Można biegać indywidualnie, z rodziną, ze znajomymi czy z psem. A zasady są bardzo proste, ponieważ celem każdego uczestnika jest jak najszybsze pokonanie trasy poprzez odnajdywanie ukrytych w lesie punktów kontrolnych. Biegacze mają do pomocy szczegółową mapę. Podczas każdego biegu organizatorzy dopasowują trasę do wieku uczestników oraz ich doświadczenia w biegach na orientację. Obowiązują zapisy!

Co więcej, w ten weekend warto odwiedzić Pasłęk. Przez całą sobotę i niedzielę (16-17 października), będzie tam trwał Festiwal Food Trucków, serwując mieszkańcom najlepsze smakołyki z odległych zakątków świata. Dania rodem z Gruzji, Chin, Hiszpanii czy USA zagoszczą na Parkingu Staromiejskim. Do Pasłęka przyjedzie blisko 20 restauracji na kółkach. W ich menu zasmakują fani klasyków street foodu, jak i dań orientalnych, potraw wytrawnych i deserów. Znajdą się też pozycje dla wegan i wegetarian! Czas pomiędzy konsumpcją można spędzić w strefie chill outu z muzyką i leżakami. Dla najmłodszych gości wydarzenia przygotowana będzie strefa z kolorowankami. Całe rodziny będą mogły wziąć udział w grze terenowej, a dorośli spróbować swoich sił w zawodach jedzenia na czas. Pełną listę food trucków znajdziecie tutaj.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo będzie się działo również w ligowym sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji.