Zdecydują o projekcie wspierającym seniorów

„Korpus Wsparcia Seniorów” – to inicjatywa, której przyjęcie będzie głosowane na najbliższej sesji Rady Miejskiej, 27 marca. Program został wprowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ma być realizowany od 1 kwietnia do końca tego roku.

Jak czytamy w projekcie uchwały, cele programu to „zapewnienie realizacji usługi społecznej na rzecz osób w wieku 60 lat i więcej wynikającej z rozeznanych potrzeb” oraz poprawa bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania poprzez dostęp do tzw. opaski bezpieczeństwa. Program skierowany jest do seniorów mających problemy zdrowotne, samodzielnie prowadzących gospodarstwa domowe i tych, którzy mieszkają z bliskimi, jednak nie są oni im w stanie zapewnić odpowiedniego wsparcia. W Elblągu będzie go realizował ECUS.

„Program będzie realizowany w następujący sposób: 1. zakup lub dzierżawę tzw. opaski bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu monitorowania 2. pokrycie kosztów obsługi systemu monitorowania dla opasek zakupionych w 2022,2023 i 2024 roku 3. koszty napraw pogwarancyjnych (jeżeli koszt naprawy nie przewyższa kosztu zakupu nowego sprzętu)” – czytamy w projekcie uchwały.

Wspomniane opaski bezpieczeństwa będą wyposażone w przycisk bezpieczeństwa, sygnał SOS, detektor upadku, lokalizator GPS, funkcję umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynnik życiowe jak np. puls. Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy, będzie łączyła z dyspozytorem, np. ratownikiem medycznym. Dodajmy, że nie jest to rozwiązanie nowe, o jego realizacji w Elblągu pisaliśmy m. in. tutaj.

„Program finansowany będzie na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania” – czytamy w projekcie uchwały.

By program mógł być realizowany, potrzeba jest zgoda radnych. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, warunkiem koniecznym przystąpienia przez samorząd do realizacji programu jest przyjęcie programu osłonowego na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Odpowiedni przepis pozwala na „podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacji programów osłonowych”.