Nareszcie długi weekend: Dzień Dziecka, koncert organowy i Bieg na 6 Łap

Nareszcie nadchodzi wyczekiwany długi weekend! Dziś jest Boże Ciało, czyli wolne, a to oznacza, że mamy więcej czasu na relaks i zabawę. Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten długi weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

W sobotę (1 czerwca) przypada Dzień Dziecka, z tej okazji w mieście odbędzie się festyn w parku Dolinka. Na najmłodszych czeka mnóstwo atrakcji. Początek o godz. 14, bawimy się do godz. 19. Dzieci i ich rodzice mogą także wziąć udział w specjalnej edycji parkrun, czyli cosobotniego spotkania w parku Modrzewie (godz. 9), podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5 km w wesołym towarzystwie. Parkrun jest wydarzeniem darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

Również w sobotę, o godz. 11, z elbląskiego schroniska OTOZ Animals przy ul. Królewieckiej 233 wystartuje Bieg na 6 Łap. Limit zapisów wynosi 30 osób. W większości będą wyprowadzane psy duże, mogą być również psy ciągnące, potrafiące trochę „dać w kość”.

W Dzień Dziecka darterzy ponownie zmierzą się przy tarczy w Domu Rektora. Elbląska Kuźnia Darta serdecznie zaprasza na II Otwarte Mistrzostwa Elbląga w Steel Darta, Puchar Polski POD. Start turnieju w sobotę o godz. 12.

Przed nami trzeci koncert II Elbląskiego Festiwalu Organowego, na który zapraszamy do kościoła pw. św. Wojciecha. Gościem tego koncertu będzie Tomasz Soczek. Organista, absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Koncert odbędzie się w niedzielę (2 czerwca) o godz. 19, kościół pw. św. Wojciecha w Elblągu ul. Wiejska. Wstęp wolny.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, raz w roku trasa Miejskiej Wycieczki Rowerowej liczy 100 kilometrów. Nie inaczej będzie w tym sezonie. Niedzielna trasa poprowadzi uczestników do Malborka. Startujemy w niedzielę, o godz. 8. Udział jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu. Miłego tygodnia!