Nareszcie weekend: Filozofia, kobiety i Organek

Każdy z nas czekał na to pięć dni roboczych... Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu.

Początek weekendu proponujemy rozpocząć od filozofii. W Bibliotece Elbląskiej dziś (13 sierpnia) warsztaty przeprowadzi Jarosław Marek Spychała – filozof, twórca innowacyjnej metody edukacyjnej "Lego-logos". Spotkanie w sali św. Ducha.

W sobotę rano (początek godzina 10) przewodnicy PTTK zapraszają na kolejny spacer. - Piękne, inteligentne, a zarazem zdolne do poświęceń, twórcze i pracowite - takie były i są kobiety związane z Elblągiem. Poruszając się po ulicach naszego miasta, przywołujemy życiorysy kilkunastu kobiet (a jest z pewnością kilkadziesiąt), tych zarówno działających i aktywnych obecnie jak i tych, które pozostały już tylko na pożółkłych kartach wspomnień – informują organizatorzy „Sobót z przewodnikiem”

Spacer poprowadzi Adriana Strukowicz. Zbiórka chętnych o godz. 10 przy ul. 1 Maja, przy tablicy poświęconej dr Aleksandrze Gabrysiak.

O godzinie 10 będzie MOSiR zaprasza do Bażantarni. Jerzy Stanecki, certyfikowany instruktor sztuki przetrwania, przedstawi podstawowe wyposażenie i nauczy rozniecania ognia za pomocą krzesiwa. Będzie można nauczyć się czytać mapę i orientacji w terenie. Po warsztatach nie warto wracać do domu. O godzinie 14 odbędą się warsztaty plastyczne, a trzy godziny później Spotkanie gitarowe przy ognisku.

Na Starym Mieście odbędzie się kolejne warsztaty z cyklu „Szkicologia“. O godz. 21.15 na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego wyemitowany zostanie film „Chata” z 2017 roku. To historia mężczyzny pogrążonego w żałobie po śmierci starszej córki, który otrzymuje list, zmieniający jego życie...

W sobotę w Pasłęku wystąpi wybitny improwizator prof. Julian Gembalski z Katowic. „Na organach Hildebrandta zabrzmią improwizacje w różnych stylach, a sam instrument zaprezentowany zostanie w kilku odsłonach brzmieniowych.“ - informują organizatorzy. Początek koncertu w kościele pw. św. Bartłomieja o godzinie 19.30.

Miłośnicy astronomii i nie tylko powinni również wybrać się do Fromborka, gdzie w doskonałych warunkach będzie można obserwować perseidy, czyli rój meteorytów. W dniach 13-14 sierpnia będą tam organizowane dodatkowe wydarzenia związane ze zjawiskiem.

Niedzielę zaczynamy od śniadania, oczywiście na trawie i oczywiście w Galerii EL. Początek o godzinie 10. O 11 rozpoczną się kolejne warsztaty łucznicze na dziedzińcu Muzeum, a o godz. 12 Bieg Tropem Wilczym w Bażantarni. Wieczorem elblążan i turystów czekają emocje teatralne i muzyczne. Najpierw o godz. 17 w muszli koncertowej spektakl „Niedźwiedź i oświadczyny” zaprezentują aktorzy Teatru im. Aleksandra Sewruka, o godz. 19 na kolejny koncert do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych zaprasza Elbląska Orkiestra Kameralna, a o godz. 20 na dziedzińcu Muzeum coś dla miłośników mocnego gitarowego brzmienia – koncert Organka, któremu towarzyszyć będzie ekipa WaluśKraksaKryzys.

Zapraszamy także do obejrzenia wystaw. Jeszcze tylko do 20 sierpnia w Ratuszu Staromiejskim można zobaczyć wystawę modeli grupy Yavin związanej z Gwiezdnymi Wojnami. W Galerii EL nadal można oglądać prace Salonu Elbląskiego oraz wystawę rysunków Ryszarda Tomczyka. A w Kątach Rybackich - zdjęcia Grzegorza Klatki „Rybacy Zalewu Wiślanego - ginący fach?“

W sobotę i w niedzielę na trasie pętla Saperów - Marymoncka będzie kursował zabytkowy tramwaj oznaczony literą T.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. .A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.