Nareszcie weekend: finał WOŚP, Ice Party i zimowe szaleństwo na starówce

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

W ten czas wolny od szkolnych obowiązków Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zachęca do aktywności fizycznej. Dzieci lubią pluskać się w wodzie, zatem będą cieszyć się z możliwości, jakie daje niecka basenu rekreacyjnego w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej. Są tam te atrakcje, które poprawią im humor. Każda nasza pociecha będzie mogła skorzystać z mini zjeżdżalni, pograć w siatkówkę lub koszykówkę w wodzie, czy po prostu pobawić się wodnymi zabawkami. Bezpłatne zajęcia dla dzieci odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 10:00 i 11:00.

Dodatkowo, na czas drugiego tygodnia ferii, do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka powróciły dwa dmuchane tory przeszkód. Jest to świetna atrakcja zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych. Tor przeszkód będzie dostępny przez cały drugi tydzień ferii, od poniedziałku 31 stycznia do niedzieli 6 lutego, codziennie od godz. 6.00 do 22.00. Dla odwiedzających przygotowane będą dwa tory. Oba dostosowane do konkretnych użytkowników. Wejście na oba tory jest w cenie zwykłego biletu na basen.

Dziś (28 stycznia), na tafli Lodowiska Helena odbędzie się Ice Party, czyli jazda na łyżwach w rytm najnowszych przebojów. Podczas imprezy, którą poprowadzą DJ Szupix i DJ Loco, będą kwestowali wolontariusze WOŚP. Będzie można wrzucić do puszki i dostać charakterystyczne serduszka, a także wylicytować różne gadżety. Ice Party to muzyczne urozmaicenie tradycyjnej ślizgawki. Przy znanych rytmach i barwnych światłach jazda na łyżwach jest zdecydowanie fajniejsza i przyjemniejsza. Warto więc wybrać się wraz ze znajomymi lub przyjaciółmi, aby spędzić ten wolny czas podczas ferii w aktywny i sympatyczny sposób.

Jeszcze dziś (28 stycznia), przed budynkiem Muzeum Miasta Malborka stanie wystawa pt. "Najdalsza Polska. Szczecin 1945-1948". Ekspozycja składa się z 12 dwustronnych plansz, na których zostały przedstawione m.in. geneza postulatów oparcia granic Polski na Odrze, losy Polaków wywiezionych przez Niemców w czasie II wojny światowej na roboty do Szczecina, realia sowieckiej obecności w Szczecinie, transfer ludności polskiej z Kresów na Pomorze Zachodnie oraz budowa życia Kościoła katolickiego.

Jutro (29 stycznia), w Elblągu odbędzie się bieg „Policz się z cukrzycą”. To wydarzenie towarzyszące Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy odbędzie się w ramach kolejnej edycji parkrun park Modrzewie. Uczestnicy będą mieli do pokonania dystans 5 km w parku Modrzewie, w sumie 4 okrążenia, biegiem, truchtem, marszem czy z kijkami. Udział w biegu jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja.

W tę niedzielę (30 stycznia), MOSiR zaprasza na krótką wycieczkę rowerową połączoną z kwestowaniem na rzecz WOŚP. Podczas niedzielnej przejażdżki odwiedzimy m.in. Nowakowo, gdzie przy lokalnych sklepach przeprowadzimy kwestę do puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wycieczka jest kolejnym punktem Ferii z MOSiR-em. Długość wycieczki to 26 km, czyli około 2 godzin spokojnego pedałowania.

W ten weekend (28 - 30 stycznia), na elbląskiej starówce szykuje się zimowe szaleństwo. Na przybyłych gości czekać będą liczne atrakcje. Powstanie m.in. mobilne lodowisko, tor do nart biegowych, a także inne strefy aktywności dla najmłodszych. Wszystkie atrakcje będą dostępne za darmo. Te wydarzenie to propozycja na wspólne, rodzinne, aktywne spędzenie czasu. Będzie można pojeździć na łyżwach, korzystając z darmowej wypożyczalni sprzętu, pościgać się na biegówkach, pozjeżdżać na "pontonach" w strefie snowtubingu, a najmłodsi będą mogli spróbować swoich sił na snowboardzie pod okiem instruktorów.

Znamy program tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wydarzenia na scenie ruszą w niedzielę (30 stycznia) o godz. 14, o 14:15 wystąpią Lazurki. O 15 wystąpi Paweł Marchel, a o 15:45 Szalone i Szalone Małolaty. O 17 na scenie pojawi się zespół Blind Box, o młodych rockmanach pisaliśmy m. in. tutaj. O 18 wystąpi Groovno, o 19 The Nierobbers (plakat elbląskiego Finału tutaj).

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo będzie się działo również w ligowym sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji.