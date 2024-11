Nareszcie weekend: mnóstwo sportu, koncerty i Święto Niepodległości

Weekend trochę dłuższy, w poniedziałek świętujemy odzyskanie niepodległości. Co się będzie działo w najbliższych dniach w Elblągu? O tym jak zawsze możecie przeczytać na naszych łamach. A Wy na co się wybieracie?

8 listopada

O godzinie 16 w Bibliotece Młodego Czytelnika „Bulaj“ (zapisy tel. (55) 625 60 23; ul. Zamkowa) rozpocznie się spotkanie dla dzieci w wieku 12 lat i starszych. Na spotkaniu będzie można nauczyć się szydełkować od podstaw. Organizatorzy proszą o przyniesienie ze sobą wełny (mile widziana z recyklingu) oraz szydełka dopasowanego do grubości wełny (rozmiar 2, 3 lub 4).

.

O godzinie 18 w sali św. Ducha w Bibliotece Elbląskiej Dominika Lewicka - Klucznik będzie opowiadać i czytać swoje wiersze z najnowszego tomiku „Rewir“. Dominik Żyłowski zaprezentuje swoje zdjęcia na wystawie “6×6 Elbląg”. Wstęp wolny.

.

9 listopada

Sobotę proponujemy rozpocząć od spaceru. A jeśli spacer, to najlepiej z psem z elbląskiego schroniska. Początek spaceru o godzinie 11 w schronisku. Zapisy: 6lapelblag@gmail.com

.

W samo południe bibliotekarze zapraszają na dwa wydarzenia dla najmłodszych: do Lokomotywy (zapisy: (55) 625 60 90; przy ul. Ogólnej) na warsztaty „Jesienne wianki“ podczas których dzieci będą robić wianki m. in. liści, szyszek itp. przedmiotów. W tym samym czasie w Bulaju (zapisy: tel. (55) 625 60 23; przy ul. Zamkowej) rozpoczną się warsztaty literacko-krawieckie dla dzieci w oparciu o książkę „Uważność i spokój żabki” Eline Snel.

.

Tych, którzy lubią pisać (bez różnicy czy to poezja, proza, czy dramat). Alternatywny Elbląski Klub Literacki „Alternatywni“ zaprasza do Biblioteki Elbląskiej (sala im. Gierszewskiego) na warsztaty literackie. Początek o godzinie 12.

.

Też o 12, ale w Galerii EL rozpoczną się warsztaty „DLACZEGO SZTUKA | WAŻNE SŁOWA – LISTY DO P.“ Uczestnicy będą mogli stworzyć swoją osobistą kapsułę czasy, gdzie przechowają ważne dla nich przedmioty. Koszt: 20 zł. Zapisy: e-mail: helena@galeria-el.pl lub SMS na nr tel.: 532 885 931 (treść: DLACZEGO SZTUKA? Imiona i nazwiska uczestników, ich wiek oraz numer telefonu).

.

Sobota w Centrum Spotkań Europejskich będzie kobiecym dniem. W programie: warsztaty malarskie „Twórcza ekspresja“, panel dyskusyjny „Rola kobiet w sztuce i kulturze”, warsztaty taneczne „Lady Latino”, warsztaty „Kobiecy Kadr: Jak zachwycić przed obiektywem i mistrzowsko zarządzać planem zdjęciowym”, spotkanie z aktorką Katarzyną Żak „Kobiety w filmie i teatrze”, wernisaż fotografii kobiecej, koncert Katarzyny Żak z zespołem „Młynarski – kocham cię życie”. Początek o godzinie 10. Wydarzenia płatne. Ceny biletów na poszczególne panele zaczynają się już od 20 zł.

.

O godzinie 18 w Hali Sportowo - Widowiskowej rozpocznie się koncert „Karuzela gna“ podczas którego chór Music Everywhere, wspierany przez gości specjalnych oraz zespół instrumentalny zabierze słuchaczy w sentymentalną podróż przez znane i uwielbiane utwory polskiej muzyki rozrywkowej. Koncert płatny.

.

10 listopada

Wieczorem, o godzinie 18, do Szkoły Muzycznej zapraszają elbląscy kameraliści. Podczas koncertu „Duch polskich melodii“ artyści wykonają utwory największych polskich kompozytorów m. in. Koncert skrzypcowy Andrzeja Panufnika. Solistką będzie Paula Preuss. Koncert płatny.

.

11 listopada

Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczną się o godzinie 11 mszą św. w katedrze pw. św. Mikołaja. Około godziny później spod katedry ruszy pochód do pomnika Twórców Niepodległości, gdzie odbędą się oficjalne uroczystości patriotyczne.

.

O godzinie 13. Ruch Obywatelski Nowy Elbląg zaprasza na rozmowy o Elblągu. Początek o godzinie 13 w Ratuszu Staromiejskim.

.

O godzinie 14 Międzyszkolne Koło Historyczne przed Ratuszem Staromiejskim przedstawi inscenizacje pt. „Poświęcenie sztandaru“.

.

Dwie godziny później na Bulwarze Zygmunta Augusta rozpoczną się impresje artystyczne inspirowane wydarzeniami sprzed ponad 100 lat, na które złożą się: krótki recital fortepianowy, etiuda „Głos Pana Piłsudskiego idzie w świat”, zarejestrowane występy Paderewskiego. A wieczorem (godz. 17-20) świętowanie zakończy pokaz mappingu z efektami 3D na katedrze św. Mikołaja (od strony Ratusza Staromiejskiego).

.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.