Nareszcie weekend: Świąteczne Spotkania Elblążan, kierMAH i Festiwal Filmów Familijnych

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Takiego wydarzenia w Elblągu jeszcze nie było. Już w ten weekend (8-10 grudnia) łyżwiarze figurowi opanują halę lodowiska Helena przy ul. Karowej. Po raz pierwszy w naszym mieście odbędą się mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie synchronicznym, a wcześniej Puchar Elbląga w łyżwiarstwie figurowym.

Nowością podczas tegorocznych Świątecznych Spotkań Elblążan, które odbędą się w sobotę i niedzielę, będzie kraina elfów, w którą ma zmienić się Brama Targowa. To atrakcja dedykowana najmłodszym uczestnikom wydarzenia. Będzie oczywiście tradycyjny jarmark (60 wystawców), koncerty oraz wspólna Wigilia. Pobierz program Świątecznych Spotkań Elblążan w pliku pdf.

Wybierając się w weekend na starówkę warto odwiedzić muzeum, gdzie już po raz czwarty odbędzie się kiermasz, na którym zaopatrzymy się w świąteczne upominki od lokalnych twórców, artystów i rzemieślników. Wydarzenie, zwane KierMAHem, odbędzie się w muzealnym budynku Gimnazjum, w sobotę (9 grudnia), w godz. 12-18.

Galeria EL zaprasza jeszcze w sobotę na Salkę w krużganku na stonerowo-psychodeliczne jam session. Weźcie ze sobą gitary, fuzzy oraz inne instrumenty! Gramy luźno, bez spiny i coverów. Rozgrzewkę przeprowadzi Elbong. Start godz. 19.

Dlaczego sztuka?! Skąd tu tyle śniegu? To warsztaty dla Dzieci w wieku 6-9 lat i ich Dorosłych w wieku 18+. Podczas sobotniego spotkania w Galerii EL przypomnimy sobie (lub odkryjemy), dzięki pracom artystów i artystek o dawnych śnieżnych zimach. Zobaczymy, jak ta pora roku inspirowała do tworzenia. Następnie sfingujemy zimę, tworząc ścianki do zimowej sesji fotograficznej. Start godz. 13. Obowiązują zapisy.

Jeszcze w sobotę Puchar Polski powróci do Elbląga! Mikołajkowy Puchar Polski Polskiej Organizacji Darta PDO odbędzie się w Domu Rektora na min. 14 tarczach. Na miejscu w pubie dostępne będą napoje oraz jedzenie. Start o godz. 13. Zapisy do godz. 12.45

Parkrun zaprasza na spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

Elbląscy kameraliści zaserwują nam dużą dawkę świątecznych emocji. Wszystko za sprawą koncertu „Magia Świąt”, który odbędzie się w najbliższą niedzielę (10 grudnia) o godz. 18 w Teatrze im. A. Sewruka w Elblągu.

Festiwal Filmów Familijnych w Kinie Światowid to jedna z ważniejszych imprez dedykowana dzieciom i młodzieży, a także ich rodzicom i opiekunom. Organizowany raz do roku festiwal na siedem dni zamienia nasze kino w miejsce spotkań całych rodzin oraz przestrzeń do zabawy, budowania relacji i integracji pokoleń. Festiwal potrwa do niedzieli (10 grudnia). W naszym konkursie wciąż mamy do wygrania bilety na te wydarzenie!

