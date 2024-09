Nareszcie weekend: Święto Wiatru i Podcieni, EOK, Festyn pod Górą Chrobrego i rowery

Dla wszystkich, do których jeszcze nie dotarło, że mamy jesień: też jesteśmy w szoku, ale nie zwalniamy. Może i lato się skończyło, ale kolejny weekend właśnie się zaczyna, a my przedstawiamy najlepsze propozycje, jak go spędzić.

Piątek (13 września)

Może i piątek trzynastego, ale to przecież nie znaczy, że mamy siedzieć w domach i unikać rozrywek. Tych kulturalnych dziś nie zabraknie. Miłośników poezji, tych młodszych i starszych, zapraszamy na Tuwimoczytanie, wydarzenie organizowane z okazji 130 urodzin poety Juliana Tuwima. Spotkanie zacznie się o godz. 15 na bibliotecznym dziedzińcu lub w podziemiach biblioteki w Elkamerze, a wstęp jest wolny.

W ten weekend Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" zaprasza na Dni Otwarte, podczas których będzie można zapoznać się z ofertą oraz skorzystać z wielu atrakcji. Start w piątek o godz. 16 w Centrum Handlowym Ogrody, a kontynuacja w niedzielę w siedzibie CSE "Światowid" od godz. 15 do godz. 18. Co nas czeka? Pokazy taneczne, zwiedzanie kina, balonowe zoo, warsztaty kreatywne i wiele więcej.

Planety na niebie mówią, że piątek trzynastego to doby dzień, by pójść na wystawę prac plastycznych pod tytułem "Zodiakary". Jej autorka, Alicja Król oraz Stowarzyszenie Kulturalne Co jest? zapraszają do Kiosku Kultury na godz. 18, gdzie będzie można podziwiać grafiki artystki nawiązujące do 12 znaków zodiaku.

Sobota (14 września)

CSE "Światowid" również w sobotę zaprasza do wspólnej zabawy, tym razem w Łęczu, gdzie od godz. 12 do godz. 18 odbędą się obchody Święta Wiatru i Podcieni. Gdzie? Na boisku szkolnym. Wstęp? Wolny. Atrakcje? Dużo, między innymi występy artystyczne, warsztaty plastyczne, konkursy z nagrodami, festiwal kolorów i puszczanie latawców.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza wszystkie aktywne dzieciaki na bezpłatne zajęcia Zumba Kids. Elementy fitnessu, szybka muzyka i dużo ruchu, w sam raz dla najmłodszych, mających w sobie nieskończone pokłady energii. W tę sobotę dzieci w wieku od 4 do 6 lat mile widziane będą na Lodowisku Helena o godz. 13, a dzieci w wieku od 7 do 12 o godz. 14.

Dla dzieci, które zamiast sportu, wolą sztukę, mamy inną propozycję. Galeria El organizuje w sobotę w godz. 12 do 13 spotkanie edukacyjne "Dlaczego sztuka?! | To tylko złudzenie", podczas którego będzie można porozmawiać o sztuce, poznać historię różnych artystów oraz porobić coś plastycznego. Koszt? 20 zł. Zapisy? e-mail helena@galeria-el.pl lub SMS 532 885 931.

Czy można poczuć las, bez pójścia do lasu? Filia biblioteczna Cyberiada zaprasza na warsztaty literacko-sensoryczne "Las i jego mieszkańcy" dla dzieci i ich opiekunów, które rozpoczną się o godz. 12. Obowiązują zapisy w bibliotece lub pod nr telefonu (55) 611 00 66.

Swój 18. sezon artystyczny w sobotę zainauguruje Elbląska Orkiestra Kameralna. O godz. 19 w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych wystąpi z wybitnym kontrabasistą dr Markiem Romanowskim, który specjalnie dla elbląskiej publiczności wykona wirtuozowskie dzieła Larsa-Erika Larssona i Giovanniego Bottesiniego. Dyrygentem koncertu będzie Maciej Tomasiewicz.

Niedziela (15 września)

Festyn rodzinny zawsze brzmi jak doby pomysł na spędzenie niedzieli. A charytatywny festyn niedzielny? Brzmi jeszcze lepiej. W godz. od 12 do 19 na parkingu pod Górą Chrobrego będzie można posłuchać występów młodych artystów, obejrzeć pokaz zabytkowych aut, wziąć udział w loteriadzie i porządnie się najeść. Celem imprezy jest wsparcie leczenia Mateusza Wojciechowskiego.

Miłośników aktywnych weekendów zachęcamy do wzięcia udziału w wycieczce rowerowej, która ruszy w niedzielę o godz. 10 spod znaku ELBLĄG na Starym Mieście. Powrót do Elbląga przewidziany na godz. 16. Obowiązują zapisy za pomocą formularza Google, a udział jest bezpłatny.

Warto dodać, że - niestety - pogoda może zweryfikować plany organizatorów imprez na świeżym powietrzu. Oby nie!

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach.