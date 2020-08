Nareszcie weekend: teatralny powrót, powietrzne akrobacje i rowerowe wyzwanie

Jest piątek, więc tradycyjnie spieszymy z zestawieniem weekendowych wydarzeń w Elblągu. W nadchodzących dniach czeka nas kilka aktywności kulturalnych i sportowych.

Piątek ma być słoneczny, choć mogą wystąpić okresowe zachmurzenia. W sobotę i niedzielę musimy, niestety, liczyć się z przelotnymi opadami i burzami z piorunami.

Co nas czeka w weekend? Dziś (21 sierpnia) o 19 w Galerii Pracownia (ul. Stary Rynek 11a) pojawi się instalacja artystyczna Samiry Arrami „Puls II”.

- "Puls II" to kontynuacja mojej pracy z ekranami ciekłokrystalicznymi. Instalacja wykorzystuje rytmicznie wybijane impulsy elektryczne do tworzenia ruchomych obrazów. Ekran telewizora, który na co dzień hipnotyzuje różnymi treściami, często mało wartościowymi, ekran, który nam przekazuje najczęściej złe wiadomości, w tej instalacji staje się bodźcem dla mózgu, wzroku i słuchu. Porusza wyobraźnię, tworzy nie zawsze jednoznaczne obrazy/przekazy" – pisze o swojej pracy artystka.

Przypominamy też, że dziś (21 sierpnia) Olimpia Elbląg zmierzy się w Chojnicach z Chojniczanką. Spotkanie rozpocznie się o 19.30. To mecz w ramach Fortuna Pucharu Polski.

W piątek (o 19) i sobotę (o 20) w elbląskim teatrze będzie można też obejrzeć komedię "Wszystko o mężczyznach" Mira Gavrana.

- To trio trzeba zobaczyć na żywo: Piotr Boratyński, Artur Hauke i Piotr Szejn przedstawią obrazy współczesnych mężczyzn na przestrzeni różnych pokoleń i poziomów. Interesy, przyjaźń, zasady, a przede wszystkim: czym są stereotypy w męskim spojrzeniu na egzystencję. W tej sztuce humor przeplata się z refleksją – piszą o sztuce organizatorzy wydarzenia.

Piątek i sobota to także impreza spadochronowa Baltic Wingsuit Meet.

- Skoczek Piotr Walasek, który wraz z pilotem Bartłomiejem Ledwonem wykonał nad Elblągiem wspólny lot wingsuit i samolotu wynoszącego, podejmie teraz próbę ustanowienia rekordu Polski w formacji lecącej wspólnie z samolotem – pisaliśmy niedawno na portEl.pl.

- Będzie to niezwykle widowiskowa sytuacja. Jeśli próba się powiedzie, to następnym krokiem będzie podejście do rekordu świata: czyli samolot i szesnaście osób lecących z nim w kluczu - mówił Piotr Walasek dla portEl.pl. Próba ustanowieniu rekordu odbędzie będzie podejmowana w piątek w sobotę na terenie lotniska.

Od piątku do niedzieli nad powiatem elbląskim będzie można podziwiać loty szkoleniowo-pokazowe załóg balonowych. Szczegółowy progam imprezy można znaleźć tutaj.

W sobotę w Buczyńcu zostanie też otwarta nowa wystawa. Izba Historii Kanału Elbląskiego zaprasza na ekspozycję „Osadnictwo w delcie Wisły na przestrzeni dziejów". Organizatorzy informują, że otwarciu wystawy o godz. 12 będzie towarzyszyć wykład dr. Wiesława Skrobota, historyka i wykładowcy akademickiego.

- W najbliższą sobotę (22 sierpnia) przedostatni już seans Letniego kina pod chmurką. Tym razem obejrzymy komedię sensacyjną „Bodyguard zawodowiec” - informuje UM w Elblągu. Przypominamy, że nie obowiązują już wejściówki na to wydarzenie. Początek seansu o 21 na dziedzińcu muzeum.

W sobotę i niedzielę odbędą się też Regaty o Błękitną Wstęgę Zalewu Wiślanego.

- W regatach może wziąć udział każdy jacht, uprawniony i zdolny do żeglugi na Zalewie Wiślanym – informuje Jachtklub Elbląg. Biuro zawodów i start zorganizowano w Krynicy Morskiej. Oficjalne otwarcie zawodów odbędzie się w sobotę, 22 sierpnia o godz.10.30. Tutaj więcej informacji.

Niedziela to dzień ostatniego w tym roku "Śniadania na trawie" w Centrum Sztuki Galerii EL.

- Nie zabraknie atrakcji muzycznych, graficznych i oczywiście kulinarnych – podkreślają pracownicy galerii. - Sami przygotowujemy sobie śniadania z przyniesionych produktów lub tych, które będą dostępne w Galerii EL (odwiedzą nas osoby z własnymi przetworami). Weźcie sobie kocyki. Na miejscu do dyspozycji będą pufy i leżaki. Wstęp na „Śniadanie na trawie” jest bezpłatny – przypominają. "Śniadanie..." potrwa od 10 do 14.

W niedzielę (23 sierpnia) o 11 odbędzie się również... wyścig na Górę Chrobrego.

- Wyścig na górę jest urozmaiceniem tradycyjnych zawodów rowerowych – zaznacza Marek Kamm z Działu Organizacji Imprez MOSiR w Elblągu. – Startujemy u stóp góry i kierujemy się na metę umiejscowioną na szczycie. Uczestnicy będą ścigać się zgodnie z poszczególnymi kategoriami wiekowymi. W każdej kategorii wygrywa osoba, która pokona wytyczony dystans w najkrótszym czasie – dodaje. Więcej informacji tutaj.

Cały czas w naszym muzeum dostępna jest ekspozycja "Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy", a w Galerii EL można oglądać wystawę obrazów "Rozkosz i terror" Agnieszki Nienartowicz.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli brakuje Wam na to czasu w tygodniu, weekend to dobry moment, aby wybrać się do kina. Każdy znajdziecie dla siebie coś w repertuarze. Wiecie o jakieś wartościowej czy ciekawej imprezie, macie nietypowy pomysł na weekend? Piszcie, czekamy na wasze komentarze.

Redakcja portEl.pl życzy Czytelnikom dobrze spędzonego weekendu.