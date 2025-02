O tym zdecydowali radni

W Elblągu będzie funkcjonować Karta Mieszkańca, powstanie też lista chętnych na mieszkania na wynajem przy ul. Legionów – takie między innymi decyzje podjęli radni na czwartkowej sesji. Nie zgodzili się na lokalizację mieszkaniowej deweloperskiej inwestycji przy ul. Winnej, ale wyrazili zgodę na podobną inwestycję przy ul. Robotniczej.

O tych wszystkich zagadnieniach pisaliśmy na portElu w ostatnich dniach. Dzisiaj projekty uchwał w konkretnych kwestiach głosowali radni na sesji.

Karta Mieszkańca

Elbląg dołączy do miast, w których funkcjonuje Karta Mieszkańca, czyli system zniżek, ulg i preferencji związane z kulturą, sportem i rekreacją, zdrowiem, gastronomią, handlem, usługami, a także parkowaniem czy komunikacją miejską. Takie rozwiązania zakłada program „wElblągu”.

Prawo do zniżek, ulg i preferencji będą miały osoby, które wyrobią Kartę Mieszkańca. Będą mogli to zrobić wszyscy, którzy rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Elblągu. Uprawnione będą także osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy i zamieszkałe na terenie Elbląga. Z karty będą mogły też korzystać dzieci osób uprawnionych do Karty Mieszkańca do ukończenia 18. roku życia (lub do 25. roku życia, jeśli się nadal uczą).

Jak będzie wyglądać Karta Mieszkańca, jakie będą zniżki na poszczególne usługi – to okaże się dopiero, kiedy system zacznie działać. Po podjęciu uchwały prezydent ogłosi regulamin Karty Mieszkańca, a Rada Miejska na podstawie porozumień podpisanych przez władze miasta z partnerami programu (instytucjami, firmami) zatwierdzi wysokość zniżek.

Program „WElblągu” zastąpi inny program „Elblażanin +”, który został uchwalony jeszcze w 2018 roku na wniosek radnych PiS, co dzisiaj często przypominali.

- Program Elblążanin + miał podobne założenia. Obejmował szeroki zakres wachlarz usług dla mieszkańców. Niestety, nie było wtedy woli politycznej do realizowania tej inicjatywy, była przesuwana z roku na rok do wdrożenia. Dzisiaj na szczęście ta wola polityczna się pojawia – stwierdził wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Traks, radny Prawa i Sprawiedliwości. - Nie chodzi o to, by spierać się o autorstwo, ale o to, by skorzystali na tym mieszkańcy. Mogliśmy pracować na Elblążaninie +, żeby nie pracować od zera, ale rozumiem, że taki kierunek obrała rządząca dzisiaj koalicja – dodał.

- W czerwcu 2018 roku Elblążanin + został zgłoszony, został przyjęty tuż przed wyborami. W tamtym okresie samorząd elbląski miał finansowe problemy, nie na wszystko były pieniądze. Teraz jest dobry czas, by nad tym programem się pochylić – odpowiedział Antoni Czyżyk, również wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, ale z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

- Miasta nie było wtedy na ten program stać. Nie było na tym projekcie kontrasygnaty skarbnika ani prezydenta. Poza tym dotyczył zameldowanych, a my chcemy, by dotyczył płacących w Elblągu podatki. Rozstańmy się z Elblążaninem + i przyjmijmy program „wElblągu”– dodała Małgorzata Adamowicz, wiceprzewodnicząca RM z klubu KO.

- Zabezpieczyliśmy wtedy środki z innych źródeł. Obniżyliśmy ceny biletów w komunikacji miejskiej w ramach tego programu. Sytuacja miasta się nie zmieniła od tamtego czasu, wzrosły wydatki i dochody, ale procentowo wyglądało to bardzo podobnie do obecnego budżetu – odpowiedział radnej Rafał Traks. – Mogliście zgłosić poprawkę w sprawie podatków i zmienić ten zapis. Ale dobrze, że ten program jest w końcu wdrażany. Pod inną nazwą, ale ważne, że są ulgi, które my chcieliśmy wprowadzić w 2018 r.

Radna Elżbieta Banasiewicz sugerowała, by do kryteriów dotyczących uprawnionych do Karty Mieszkańca dopisać osoby, które korzystają z zasiłków pielęgnacyjnych, rent socjalnych czy zasiłków z Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, bo te osoby nie płacą podatków i często też nie mogą się zarejestrować jako bezrobotne. – Może się okazać, że te osoby nie będą mogły korzystać ze zniżek – mówiła radna. Po konsultacji z miejskim prawnikiem postanowiono tą kwestię zbadać do kolejnej sesji Rady Miejskiej.

Za wprowadzeniem programu „wElblągu” zagłosowali wszyscy radni. Krótko po tym odbyło się głosowanie w sprawie uchylenia programu „Elblążanin +”. Za uchyleniem było 20 osób, przeciw Elżbieta Banasiewicz, czterech innych radnych PiS (Sebastian Czyżyk-Skoczyk, Michał Rutkowski, Piotr Opaczewski i Kamil Zdziech) wstrzymało się od głosu.

Lista chętnych do najmu mieszkań

Elbląscy zdecydowali również o podjęciu przez władze miasta współpracy z państwową spółką PFR Nieruchomości, która buduje przy ul. Legionów 148 mieszkań na wynajem. To samorząd będzie przygotowywał listy chętnych do najmu. Pisaliśmy o tym szerzej tutaj. Radni jednogłośnie poparli ten pomysł, wcześniej dopisując do zasad rekrutacji dodatkowe punkty dla absolwentów uczelni.

Robotnicza tak, Winna nie

To, że Rada Miejska nie zgodzi się na lokalizację budynku mieszkalnego przy ul. Winnej, przewidywaliśmy już kilka dni temu. Radni dzisiaj jednogłośnie odrzucili pomysł dewelopera na inwestycję w tym miejscu. Zgodzili się za to, również jednogłośnie, na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej, również w ramach ustawy lex deweloper.

