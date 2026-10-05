W tym tygodniu portEl poleca: Dni Zdrowia i Targi Pracy

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

W dniach 5–10 października w Elblągu odbędą się Elbląskie Dni Zdrowia 2026. Tegoroczna edycja wydarzenia odbywa się pod hasłem „Zdrowie zaczyna się w głowie”. Zobacz program.

7 października w godzinach 10-13 w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej 135 odbędą się Elbląskie Targi Pracy. W ramach targów będzie możliwość zapoznania się z ofertą pracodawców, agencji zatrudnienia, organizacji pozarządowych i instytucji kierujących swoje działania do osób z niepełnosprawnościami.

7 października o godz. 18 Biblioteka Elbląska zaprasza na spotkanie z Łukaszem Staniszewskim, autorem „Pieśni łaciatych krów” – niezwykłej powieści, w której Warmia staje się przestrzenią magii, wierzeń, tajemnicy i nadciągającej apokalipsy. Rozmowę poprowadzi Aleksandra Buła.

9 października o godz. 13:30 w auli IV LO odbędzie się spotkanie z Tomaszem Krykiem, utytułowanym trenerem kajakarstwa. Wstęp wolny.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu oraz Związek Miast i Gmin Morskich serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy „Bursztynowe Truso – reinterpretacje”. Ideą wystawy jest ukazanie bursztynu we współczesnej interpretacji i jego relacji z naturą, człowiekiem i wymianą kulturową. Otwarcie wystawy odbędzie się w piątek 9 października o godzinie 12 w Budynku Gimnazjum Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.

W ramach projektu ”Elbląskie kobiety dla miasta. 80 lat działalności Ligi Kobiet Polskich w Elblągu” organizowane są spacery historyczne pod hasłem „Śladem elbląskich kobiet”. Pierwszy z nich odbędzie się już niebawem – 10 października w godzinach 11-13. Gości poprowadzi Adriana Stukowicz, przewodnik PTTK.

10 października o godz. 18 w Sali u Św. Ducha Biblioteki Elbląskiej kameralny koncert zagrają laureat nagrody Fryderyka trębacz Piotr Damasiewicz i indyjski wirtuoz tabli Hanif Khan. Zaprasza, kończąc tym samym muzyczny sezon 2026, Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest?

MKS Truso zaprasza do wzięcia udziału w zawodach rowerowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Elblągu. Na trasie SkillParku przy ul. Królewieckiej toczyć się będzie rywalizacja po przeszkodach. Dla każdego pamiątkowy medal, a dla najlepszych kolejne nagrody. SkillPark Wyścigi wystartują 11 października na terenie Elbląskiego Bikeparku Truso, przy ul. Królewieckiej 162. Początek o godzinie 12.

Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza na koncert, podczas którego klasyczne brzmienie orkiestry smyczkowej spotka się ze swobodą jazzowej improwizacji. W roli solisty wystąpi Adam Wendt – wybitny saksofonista, kompozytor i laureat Złotego Fryderyka 2025. 11 października, godz. 18, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!