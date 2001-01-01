W tym tygodniu portEl poleca: Elbląskie Święto Chleba, Future Festival i kiermasz książek

Od środy jarmark, od piątku wydarzenia artystyczne. W tym tygodniu czeka na Elbląskie Święto Chleba, na które gorąco zapraszamy. Co jeszcze będzie się działo w tym tygodniu?

19 sierpnia

Nagrodzony Oskarem dla filmu nieanglojęzycznego fil „Ida” będzie można zobaczyć w kinie Światowid. Ko kolejna pozycja filmowa zaproponowana w ramach cyklu z okazji 20-lecia Polskiego instytutu Sztuki Filmowej. Początek seansu o godzinie 18; obowiązują bilety.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne zaprasza na kolejne, letnie warsztaty pt. „Hnefatafl – strategiczna gra wikingów” . Chętni mile widziani w godz. 11-13.

20 sierpnia

Stragany mają już być gotowe, a to znak, że rozpoczyna się Elbląskie Święto Chleba. Przez pierwsze dwa dni (środa i czwartek) głównym wydarzeniem imprezy ma być jarmark, pozostałe wydarzenia rozpoczną się, w piątek – 22 sierpnia. Szczegółowy program tutaj.

Kino Światowid zaprasza na kolejne wakacyjne spotkanie, podczas którego odkrywać możecie tajemnice powstawania filmów, przenieść się w świat aktorstwa, animacji i dokumentów. Warsztat „książka, a film ” rozpoczyna się o godz. 11.00, a film „O psie, który jeździł koleją 2" o godz. 12.30. Zapisy pod nr tel. 55 6112056 lub mailowo kino@swiatowid.elblag.pl

21 sierpnia

Ponownie zapraszamy do muzeum, tym razem na zabawę w archeologa. Warsztaty odbędą się w godz. 11-13.

Dyskusyjny Klub Filmowy w Światowidzie zaprasza na film "Stan Wyjątkowy" Jana Hrebejka. Początek seansu o godzinie 19.

22-24 sierpnia

Na Scenie Głównej na Wyspie Spichrzów: o 19 pokaz sztuki nowocyrkowej Enklawa, o 21 koncert Kayah, o 22.30 DJ Kuba i Neitan. Co się będzie działo w kolejnych dniach przeczytasz tutaj.

Zapraszamy też do Fromborka na Future Frombork Festival. W programie prelekcje naukowe, koncerty i warsztaty. Festiwal potrwa do niedzieli 24 sierpnia.

23-24 sierpnia

Jest okazja do uzupełniania domowego księgozbioru. Biblioteka Elbląska organizuje drugi w tym roku kiermasz książek wycofanych z księgozbioru. Może akurat Tobie uda się wyszperać jakąś perełkę? Cena jednej książki: 3 zł; tu nie ma się nad czym zastanawiać. Miejsce akcji: Sala św. Ducha w Bibliotece Elbląskiej, początek o godzinie 10, kto nie zdąży, będzie miał drugą okazję w niedzielę (24 sierpnia), start o godzinie 11. W obu dniach koniec o godzinie 15.

Na tydzień pełen sportu i zabawy zaprasza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!