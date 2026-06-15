W tym tygodniu portEl poleca: Elbląskie Święto Muzyki, gala Broadway i spotkania

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

Młodzieżowa Grupa Teatralna działająca przy Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zakończy sezon 2025/26 pokazem inspirowanym „Dziadami cz. II” Adama Mickiewicza. Spektakl będzie można obejrzeć już 15 czerwca – za symboliczną złotówkę.

Miłośników mocnych literackich wrażeń zapraszamy we wtorek, 16 czerwca o godz. 18 do Biblioteki Elbląskiej na spotkanie z Agnieszką Pietrzyk z okazji premiery najnowszej książki autorki – thrillera „Autostrada”. Wstęp wolny.

17 czerwca o godzinie 18 w Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu odbędzie się finisaż wystawy „Kobiety i inne cuda świata”, prezentującej twórczość uczestniczek zajęć malarskich odbywających się pod kierunkiem artystki Margarity Wójcik.

18 czerwca o godz. 18 w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu odbędzie się Jubileuszowy Koncert Galowy Broadway, podczas którego na scenie zaprezentują się dzieci, młodzież i dorośli. Widzowie będą mogli podziwiać występy w różnych stylach tańca, będące efektem wielu miesięcy pracy i zaangażowania uczestników.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na spotkanie autorskie z Piotrem Janowczykiem, twórcą projektu „NO GRAVITY” oraz prezentowanej obecnie wystawy fotograficznej „NO GRAVITY – PHOTO”. Wydarzenie odbędzie się 19 czerwca o godz. 17 w Galerii Nobilis.

Przed nami trzy dni pełne emocji, pasji i tanecznych prezentacji. W dniach 19-21 czerwca Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na taneczny weekend, który zakończy sezon artystyczny Centrum Tańca „Promyk”. Odbędą się Pokazowy Turniej Tańca Bażant, Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego POMOSTY, 25. Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne.

W dniach 20-21 czerwca odbędzie się ósma edycja Elbląskiego Święta Muzyki, które po ubiegłorocznej przygodzie w Bażantarni wraca na Stare Miasto. Na widzów czeka pięć małych scen i bogaty program koncertowy. Wstęp gratis. Program jest tutaj.

Czas na kolejne Twórcze Spotkania, zaprasza Centrum Sztuki Galeria EL. Tym razem podczas Twórczych Spotkań uczestnicy stworzą własne pejzaże - być może zachody słońca, wschody, pełnie księżyca - widoki, które istnieją tylko przez chwilę lub wyłącznie w wyobraźni. Inspiracją stanie się wystawa „Let’s talk about sunset” Kornela Janczego oraz samo patrzenie na krajobraz - ten prawdziwy i ten wymyślony. Obowiązują zapisy, warsztaty odbędą się 20 czerwca w godz. 12-14.

20 czerwca o godzinie 16 Amfiteatr w Młynarach stanie się miejscem spotkania kultur, tradycji i muzyki. Tego dnia odbędzie się 34. edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Kultury Mniejszości Narodowych INTEGRACJE 2026, wydarzenia które od lat łączy artystów i publiczność. Program jest tutaj.

21 czerwca Park Kajki w Elblągu zamieni się w przestrzeń wspólnego działania, odpoczynku i twórczych spotkań. „EkoKajki – spotkania z naturą” w skrócie Kajkowe. to wydarzenie plenerowe, które łączy działania ekologiczne z kulturą, sztuką i tym, co lokalne. Program jest tutaj.

W niedzielę odbędzie się pierwsza edycja rowerowej imprezy Truso MTB Race w Elblągu. Zawody dla dzieci i dorosłych, wraz z piknikiem rowerowym, zostaną zorganizowane na Elbląskim Bikeparku Truso oraz w Bażantarni. Do zdobycia medale i statuetki. Truso MTB Race wystartuje 21 czerwca od godziny 11 na Elbląskim Bikeparku przy ul. Królewieckiej 162.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!