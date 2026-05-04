W tym tygodniu portEl poleca: filmy i wernisaże

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

5 maja

W Muzeum Archeologiczno-Historycznym odbędą się warsztaty związane poświęcone niezwykłemu tematowi „Archeologii smaków i zapachów” w dawnej osadzie Truso. Początek o godzinie 10.30

Z kolei o godzinie 11 z Placu Jagiellończyka wyruszy marsz mający zwrócić uwagę na problemy osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy przejdą trasą obejmującą Bramę Targową, katedrę pw. św. Mikołaja i przemarsz zakończą w parku Planty, gdzie jest planowany festyn.

6 maja

W Centrum Spotkań Europejskich odbędzie się wernisaż wystawy Zbigniewa T. Szmurło „Malutkie i małe formaty zauroczeń”. Na wernisażu będzie można zobaczyć prace, które powstały w ciągu ostatnich trzech lat. Nie jest to zamknięty cykl, lecz zbiór kameralnych realizacji malarskich, które łączy niewielki format oraz sposób pracy. Początek o godzinie 17.

7 maja

W Dyskusyjnym Klubie Filmowym zostanie wyświetlony film „Najbogatsza kobieta świata”. Początek o godzinie 17 w kinie Światowid.

Z kolei Galeria EL zaprasza na wystawę „In Sacrvm Symbiosis” Bartka Jarmolińskiego. Artysta, występujący tu w roli antropologa kultury wizualnej, poddaje krytycznej analizie kanon zachodnioeuropejskiego malarstwa, konfrontując go z bezlitosną realnością biologii. Początek wernisażu o godzinie 18 w Galerii EL.

8 maja

7. Pracownia PSONI (przy ul. Stary Rynek) zaprasza na promocję książki „Opowieści z SDS” o zbiór opowieści terapeutycznych inspirowanych codziennością Środowiskowego Domu Samopomocy. To miejsce relacji, wsparcia, rozmowy, wspólnego przeżywania trudności i świętowania sukcesów. Rozmowę z autorką – Pauliną Kostuś-Betcher oraz ilustratorką, Dorotą Ciurko, poprowadzi Dominika Lewicka-Klucznik. Początek o godzinie 17.

9 maja

O godzinie 11 można iść na spacer. Najlepiej do Bażantarni, a przy okazji można wyprowadzić psa ze schroniska. Majowy Bieg na 6 łap wystartuje ze schroniska przy ul. Królewieckiej. Zgłoszenie do biegu można wysłać na 2 sposoby: wiadomością prywatną na nasz profil facebookowy (Bieg na 6 Łap Oddział Elbląg) lub mailowo: 6lapelblag@gmail.com

Dla tych, którzy wolą jazdę na rowerze polecamy wycieczkę szklakiem siedzib Warmińsko – Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej. Start przed siedzibą biblioteki przy ul św. Ducha o godzinie 10.

O godzinie 12 w kinie Światowid zostanie wyświetlony film „Najgorszy człowiek świata”. Seans odbędzie się w ramach cyklu „Akademia Kina Wewnętrznego”.

O godzinie 19 w kinie Światowid odbędzie się transmisja z Metropolitan Opery. Widzowie będą mogli obejrzeć „Eugeniusza Oniegina”.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!