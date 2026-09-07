W tym tygodniu portEl poleca: koncert, święto czekolady i spotkania autorskie

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

7 września

Jacek „Szabelka” Spychalski będzie gościem olimpijskich spotkań z historią. W budynku klubowym Olimpii Elbląg opowie o piłkarskich kulisach II ligi lat 80 tych XX wieku i powspomina grę w żółto-biało-niebieskich barwach. Początek o godzinie 17.

9 września

Filia Biblioteki Elbląskiej „Kostka” zaprasza na na spotkanie z Olgą Gitkiewicz wokół jej najnowszej książki „Szyjąc”. Tym razem autorka bierze pod lupę pracę opiekuńczą i troskę – codzienną, często niewidoczną pracę, którą wykonujemy dla bliskich, rodzin i innych osób. Pracę, która nie ma etatu, pensji, urlopu ani wyraźnie określonych godzin, a mimo to zajmuje ogromną część naszego życia. Początek o godzinie 18.

10 września

Czy w Prusach zapanuje Boży Pokój? Taki tytuł ma piąta część pruskiej sagi Tomasza Stężały. I to ona będzie głównym tematem spotkania autorskiego, które odbędzie się w filii bibliotecznej Pozytywka . Początek o godzinie 18.

11 – 13 września

Na placu katedralnym będzie słodko i czekoladowo czyli Czeko Fest. Na uczestników czekać będą dwie strefy: Akademia Czekolady, w której będzie można będzie własnoręcznie przygotować swoje słodkości oraz Akademia Cukiernicza, poświęcona kreatywnej zabawie ze słodkościami. Część atrakcji będzie bezpłatna, a na wybrane warsztaty będą obowiązywały zapisy.

Równolegle z Czeko Festem odbędą się Plenerowe Targi Rękodzieła i Rzemiosła „Od Ręki do Dzieła”. Na Placu Katedralnym spotkają się rękodzielnicy, rzemieślnicy, artyści, małe pracownie i manufaktury. To właśnie tutaj będzie można znaleźć rzeczy, których często nie spotyka się w zwykłych sklepach – wykonane ręcznie, w krótkich seriach lub jako pojedyncze egzemplarze. Pojawią się m.in. biżuteria, ceramika, świece, dekoracje, dodatki, produkty naturalne, pomysły na prezenty oraz różnego rodzaju autorskie wyroby.

12 września

Coś dla rolkarzy i rowerzystów – czyli nocna jazda. Trasa przejazdu: Galeria Ogrody - Ogólna - (w lewo) Legionów - Jana III Sobieskiego - Fromborska - Królewiecka-al. Piłsudskiego - Płk. Dąbka - Niepodległości - Marii Konopnickiej - Maurycego Beniowskiego-Pionierska - Płk Dąbka - Teatralna - Browarna - Mazurska - al. Odrodzenia - Meta Galeria Ogrody Początek przejazdu o godzinie 20; wcześniej o 18:45 rozpoczną się warsztaty rolkarskie.

Biblioteka Elbląska zaprasza na warsztaty urbansketchingu. W czasie warsztatów prowadzący podzielą się sposobami na obserwację przestrzeni miejskiej i uchwycenie jej rytmu na papierze. Pokażą też, jak rysować na żywo, nawet jeśli nie ma się doświadczenia. Początek o godzinie 10:30.

Do 12 września w CH Ogrody można oglądać Zaginiony Świat Smoków. to wyjątkowa okazja, by poczuć magię dawnych legend, stanąć oko w oko z pradawnymi olbrzymami i spędzić czas na świetnej, rodzinnej zabawie. Wystawę można oglądać w godzinach pracy CH Ogrody.

13 września

Co tam słychać w Światowidzie? Centrum Spotkań Europejskich zaprasza na Dzień Otwarty. W programie znalazły się atrakcje dla dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Będzie można założyć gogle VR i przenieść się w świat średniowiecza, odwiedzić pochylnie Kanału Elbląskiego czy zajrzeć do atelier powojennego fotografa. Początek o godzinie 16.

Weekend proponujemy zakończyć muzycznie. Koncertem Zofii Olesik XX sezon artystyczny zainauguruje Elbląska Orkiestra Kameralna. W programie znajdą się dzieła wielkich mistrzów: Uwertura do „Stworzenia Prometeusza” Ludwiga van Beethovena, II Koncert skrzypcowy d-moll Henryka Wieniawskiego oraz pełna włoskiego temperamentu IV Symfonia A-dur „Włoska” Felixa Mendelssohna. Koncert poprowadzi Sergey Simakov . Początek o godzinie 18 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych.