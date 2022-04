W tym tygodniu portEl poleca: koncerty, aquamaraton i Ultra Wysoczyznę

Jest wtorek (19 kwietnia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia tego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

W klubie Mjazzga wciąż trwa Ogólnopolski Festiwal Animacji O!PLA. Na spotkania w środowe wieczory z najciekawszymi animacjami i konkursowym głosowaniem do klubu Mjazzga zaprasza Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? Na jutro (20 kwietnia), zaplanowana jest prezentacja kategorii: PRODUCENCKA: 108'. Wszystkie projekcje rozpoczynają się o godz. 19:00. Wstęp wolny.

Ćwiczenia w wodzie to nowoczesny i przyjemny sposób na poprawę zdrowia, sylwetki i humoru. Warto się o tym przekonać i wziąć udział w Aquamaratonie, który odbędzie się w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Zapraszamy w czwartek (21 kwietnia), na cztery ciekawe propozycje zajęć. Start od 19:30.

Jak to się stało, że średniowieczne miasto, w XVI wieku przestało istnieć? Powszechnie przyjmuje się, że przyczyniły się do tego przede wszystkim potężne siły natury. Ale czy był to jedyny czynnik, który zdecydował o upadku nadbałtyckiego ośrodka? Spotkanie online o zaginionych miastach Pomorza już w czwartek (21 kwietnia), o godz.17:00 na Facebooku Biblioteki Elbląskiej.

O czym jest dzisiaj świat młodzieży? O czym naprawdę marzy i czego się boi młody człowiek? Co myśli, co czuje? Zapytaliśmy młodzież o to nieraz. Z tych pytań i odpowiedzi powstały ciekawe i poruszające rzeczy i jesteśmy pewni, że ich przekaz trafi do serc również starszych – mówi Jola Prokopowicz z projektu Kompas. – Wszystkich, którzy chcą usłyszeć głos młodych zapraszamy w sobotę (23 kwietnia) do Biblioteki Elbląskiej, na wydarzenie „Do jutra”. Wstęp wolny.

W niedzielę (24 kwietnia), Wysoczyzna Elbląska stanie się areną zmagań zawodników, którzy wystartują w pierwszej edycji Ultra Wysoczyzny. Ponad 800 zawodników pokona cztery trasy (80 km, 52 km, 25 km, 12 km) poprowadzone bardzo wymagającymi i urokliwymi, leśnymi terenami znajdującymi się pomiędzy Elblągiem a Tolkmickiem. Przyjezdni z pewnością przekonają się, że Wysoczyzna Elbląska nie bez powodu jest nazywana Bieszczadami Północy.

Również w niedzielę (24 kwietnia), w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Grunwaldzkiej 135, wystąpi Maciej Maleńczuk + Rythm Section. Recital, który jest retrospekcją dotychczasowych dokonań artysty uzupełniony sekcją rytmiczną. Składa się z zestawu pieśni zarówno ulicznych jak i późniejszych dokonań Maćka, które zyskały mu olbrzymią sympatię i popularność wśród wyrobionej części publiczności. Bliski bezpośredni kontakt z widownią, szczery, niezakłócony przekaz tekstu, no po prostu Maleńczuk w czystej postaci.

Jeszcze w niedzielę (24 kwietnia), w Ratuszu Staromiejskim, elbląskich melomanów czeka spotkanie z mistrzami tej epoki, a zarazem przyjaciółmi od partytury – Antonio Vivaldim i Janem Sebastianem Bachem. Nie ma to, jak muzyczna klasyka, zwłaszcza gdy dotyczy baroku i płynie spod smyczków Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Bilety można nabyć online, na stronie.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach a jeżeli coś jeszcze wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy. Miłego tygodnia!