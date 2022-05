W tym tygodniu portEl poleca: Noc Muzeów i Bieg Nadziei

Jest poniedziałek (9 maja), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Biblioteka Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu (BANS w Elblągu) zaprasza na Tydzień Bibliotek 2022. Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje Tydzień Bibliotek - ogólnopolską akcję promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy. Akcja rozpoczyna się zawsze 8 maja, czyli w Dzień Bibliotekarza i trwa osiem dni.

Pasjonujesz się rękodziełem? Chciał(a)byś spróbować własnych sił w tej technice tworzenia? Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu zaprasza dorosłych na zajęcia do sekcji tkactwa i rękodzieła artystycznego. 12 maja (czwartek), godz. 17:00 (do 20:00) zaplanowane są zajęcia pt. „Tkanie na kole”. Tkactwo daje możliwości wykorzystania wielu różnorodnych materiałów i narzędzi. Najważniejsza i niezmienna jest obecność osnowy i wątku. Podczas zajęć powstaną prace tworzone na okrągłych formach. Obowiązują zapisy.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wystawę „Jestem, czuję, widzę”. Malarstwo Marii Krupy oraz Aleksandry Szewczuk. Będzie to wystawa dwóch trójmiejskich artystek, które dzieli i łączy kilka przestrzeni. Dzieli je wiek, doświadczenie malarskie i życiowe, a łączy – powołanie do tworzenia obrazów, intensywne poszukiwania odpowiedzi na zadawane sobie pytania natury malarskiej, filozoficznej oraz chęć bycia tu i teraz. Wernisaż wystawy: czwartek (12 maja), godz. 18.00.

W ten wyjątkowy wieczór muzealne ekspozycje ożywają, a na zwiedzających czekają liczne niespodzianki, pokazy i warsztaty. Tegoroczna Noc Muzeów zaplanowana jest na sobotę (14 maja), a jej temat nawiązywać będzie do obchodów Roku tradycji morskich Elbląga. Impreza na terenie muzeum rozpocznie się o godzinie 18.00 i potrwa do godz. 23.00. Bilet wstępu kosztować będzie 2 zł, niezależnie od wieku.

Już w niedzielę (15 maja) w Bażantarni odbędzie się III Elbląski Bieg Nadziei. To charytatywna impreza sportowo-rekreacyjna, której uczestnicy mają do pokonania różne dystanse po szlakach Bażantarni, pomagając jednocześnie Hospicjum Elbląskiemu. Zapisy trwają wyłącznie do jutra (10 maja).

Miłego tygodnia!