W tym tygodniu portEl poleca: Road Race, Salon Muzyczny i spacer-wyjazd z przewodnikiem

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

Filia CYBERIADA Biblioteki Elbląskiej (ul. Hetmańska 16-22) zaprasza 16 lipca o godz.16:30 na rodzinne warsztaty malarstwa akwarelowego inspirowane kolorami natury. Warsztaty są bezpłatne. Obowiązują zapisy.

18 lipca odbędzie się kolejna Sobota z przewodnikiem PTTK. Tym razem tematem będzie „Depresyjna hydrotechnika”. Prowadzi Leszek Marcinkowski; zapisy odpłatne w biurze PTTK, zbiórka przy siedzibie PTTK o godz. 9 Kosz to 70 zł, a „spacer” to tym razem wyjazd na świetlną latarnię nawigacyjną w Nowakowie i na najdłuższy most obrotowy w Polsce; śluzę na suchym lądzie w Marzęcinie; najniższy punkt w Polsce w Marzęcinie, przejazd przez Tujsk - dawną osadę nad Zalewem Wiślanym. Na trasie znajdzie się też Rybina, przepompownia w Chłodniewie z 1930 roku, most obrotowy kolejki wąskotorowej, dwa mosty zwodzone - na Szkarpawie i na Wiśle Królewieckiej etc.

W sobotę, 18 lipca o godz. 19, w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku odbędzie się koncert w ramach 34. edycji cyklu „Muzyka Europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur”. Wydarzenie, organizowane przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu oraz Parafię św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku, jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, a udział w nim jest bezpłatny.

Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na koncert na rzece Elbląg. Nowy cykl muzyczny. Rockfin Float Music zainauguruje 18 lipca o 20 katowicki zespół Worms of Senses.

Szybkie zjazdy, wymagające wzniesienia w Suchaczu i Tolkmicku, a na koniec sprinterska prosta na Żuławach. Wyścig Road Race Elbląg to nie tylko sportowa walka na najwyższym poziomie, ale też wielki festyn rodzinny na Wyspie Spichrzów. Impreza odbędzie się 19 lipca, więcej tutaj.

W najbliższą niedzielę, 19 lipca o 17 Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza, niezależnie od pogody, do elbląskiej Bażantarni na koncert zatytułowany „Pamiętasz była piosenka” w wykonaniu duetu „Krzywda i Koszyk”, który tworzą Bartosz Krzywda i Paweł Kowszyński. Program „Pamiętasz, była piosenka…” to muzyczna podróż przez najpiękniejsze polskie utwory, które wszyscy znamy i nosimy w sercu.

Zobacz też, co proponuje w tym tygodniu Biblioteka Elbląska oraz MOSiR.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!