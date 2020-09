W tym tygodniu portEl poleca: teatr, EOK i trochę sportu

Jest poniedziałek (14 września), a my krótko przedstawiamy wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Dziś (14 września) w Kinie Światowid w Elblągu rozpocznie się Retrospekcja, czyli przegląd filmów zeszłorocznej edycji olsztyńskiego WAMA Film Festival. „Widzowie zobaczą cztery filmy z programu zeszłorocznej 6. edycji WAMA Film Festival. Tematem przewodnim cyklu będzie ekologia, a w szczególności idea Europejskiego Zielonego Ładu” - informują orgnizatorzy. Więcej informacji o tym wydarzeniu pod tym linkiem.

17 września w ramach ARTystycznych czwARTków wernisaż Marii Michoń „Kwestia koloru” w Centrum Spotkań Europejskich Światowid (Galeria Nobilis). O czwARTkach nieco więcej tutaj.

W piątek (18 września) Elbląski Klub Orienteeringu GRYF zaprasza wszystkich elbląskich uczniów do udziału w II rundzie spartakiady. Start w Bażantarni o 9, więcej informacji tutaj.

W sobotę (19 września) o 12 spotkanie Roksaną Jędrzejewską-Wróbel w ramach cyklu dla najmłodszych "Biblioteka w ogrodzie". Gość biblioteki jest autorką książek dla dzieci, naukowo zajmuje się literaturoznawstwem.

Sobota to też okazja dla kolejnej wizyty w elbląskim teatrze: 301 premiera „u Sewruka” to Niejaki Piórko. To „dzieło o perypetiach jednego z najbardziej zagadkowych i niepokojących bohaterów w historii literatury. Tajemniczy, jak jego twórca, intrygujący i skomplikowany", jak czytamy na stronie teatru. Tam znajdziemy też więcej informacji o Jesieni w Teatrze.

W niedzielę (20 września) o 18 kolejne muzyczne spotkanie z Elbląską Orkiestrą Kameralną. Co czeka elbląskich melomanów w sali koncertowej ZPSM?

- Za sprawą muzyków oraz Ludwiga van Beethovena, zagłębimy się w świat mitów – informują organizatorzy. - Spod smyczków popłynie bowiem uwertura do baletu „Twory Prometeusza”. Wiedeńskiego klasyka kojarzymy przede wszystkim z muzyką fortepianową i symfoniczną, ale przecież nic, co muzyczne, nie było mu obce. Do tego m.in. mozartowski „Koncert na skrzypce i orkiestrę nr 5 A-dur KV 219” oraz „Symfonia nr 12 na orkiestrę smyczkową” Dmitrija Smolsky’ego.

W Centrum Sztuki Galeria EL można nadal oglądać wystawy Bibeloty Natalii Magdalskiej i Ułamki. Krawędź wewnętrzna Ady Kamińskiej, a w elbląskim muzeum wystawę o Jaćwingach. Z kolei W Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Galerii na Balkonach można oglądać „Uporczywe natchnienia” Małgorzaty Kwolek.

