Nagrody portElu 2021 (z przymrużeniem oka)

„Time“ przyznaje tytuł człowieka roku. „Gazeta Polska“ przyznaje tytuł człowieka roku. „Gazeta Wyborcza“ też. A my zrobimy naszym Czytelnikom niespodziankę i takiego tytułu nie przyznamy. Ale za to mamy kilka innych wyróżnień dla naszego miasta. Zapraszamy do lektury.

Złote usta Poseł Leonard Krasulski za wypowiedź „Złoty człowiek” o pośle Łukaszu Mejzie. Jedynka PiS z okręgu elbląskiego waży słowa i wyznaje zasadę, że „milczenie jest złotem”. Wie, kiedy lepiej nic nie mówić. Są jednak takie chwile, kiedy i on musi zabrać głos... Zniknięcie roku Grupa mieszkańców zgłosiła wniosek o nazwanie kawałka trawnika przy ul. Nowowiejskiej Skwerem Praw Kobiet. Radni „przetransportowali” skwer w inne miejsce. Po drodze „zgubili“ jedno słowo. I przy parku Planty mamy Skwer Kobiet, a prawa... poszły w odstawkę. Otwarcie roku Pojemnik na elektrośmieci na osiedlu „Za Politechniką” uroczyście otwarty w maju tego roku w obecności prezydenta Witolda Wróblewskiego, wiceprezydenta Michała Missana, dyrektora Departamentu Środowiska Marka Pilichowskiego. Zabrakło nam przedstawicieli Rady Miasta, Zakładu Utylizacji Odpadów oraz ministra środowiska (w sumie on się nie dołożył, to jest niepotrzebny). Prezydent w tym roku otwierał też m.in. kawałek trawnika, który od reszty różnił się tylko tym, że rosły na nim inne roślinki oraz pojemnik na plastikowe nakrętki. Nauczyciel roku Pomnik Józefa Piłsudskiego (wróć! ojców założycieli II Rzeczpospolitej, ale przecież i tak wszyscy wiedzą, kto tam jest najważniejszy), o którym przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Czyżyk powiedział, że będzie miejscem, gdzie będą mogły odbywać się żywe lekcje historii. Co na to uczniowie i nauczyciele elbląskich szkół? Nominacja roku Emilia Orzechowska pełniąca obowiązki dyrektora Galerii EL. Komisji konkursowej nie przekonała, ale... ktoś naszą świątynią sztuki kierować musi, w związku z tym prezydent Witold Wróblewski powierzył jej obowiązki dyrektorskie. Na rok. Gospodarz roku Piłkarze Concordii Elbląg rozgrywający swoje mecze (z powodu konfliktu z władzami miasta) w roli gospodarza na boisku... w Starym Polu. Mentoring roku Elbląscy policjanci uczący mieszkańców, w jaki sposób przewozić choinki na żółtej Syrence. Cytat roku „Zgłaszam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji“. Chyba najczęściej wypowiadana fraza na zdalnych sesjach elbląskiej Rady Miejskiej. Fraza uwielbiana przez radnego Andrzeja Tomczyńskiego. Ambasador roku Piotr Opaczewski na konferencjach prasowych jako radny lubił snuć wizje, jakie to urzędy centralne i wojewódzkie mogłyby mieć swoją siedzibę (albo chociaż filię) w Elblągu. Skończyło się na tym, że radny przeprowadził się do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (z delegaturą w Elblągu) i został wicewojewodą. Miejsce przyjazne mieszkańcom "Boisko" przy SP nr 23. Od lat sprawa braku odpowiedniego boiska dla tej szkoły jest poruszana przez mieszkańców, były petycje, były interwencje w lokalnych mediach, generalnie mówiło się o tym nie raz i nie dwa. Były też - całkiem niedawno - obietnice, że radni pochylą się nad tą uczniowską potrzebą, ale kolejny budżet Elbląga zdecydowanie nie stawia jej wśród priorytetów. Całe "szczęście", bo obecne "boisko" jest przecież uznanym przez mieszkańców miejscem do parkowania, a kierowców jest przecież więcej niż uczniów, mowa więc o miejscu przyjaznym mieszkańcom z prawem jazdy. Szorstka przyjaźń Prezydent Witold Wróblewski i radny Rafał Traks. Komentarz nie jest potrzebny :)

cenzorzy z portEl.pl