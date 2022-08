Nareszcie weekend: trening z mistrzem i koncerty w parku

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Piątek (5 sierpnia)

Miasto.Gramy to seria nietuzinkowych koncertów w nietypowych miejscach. Na kolejne muzyczne wydarzenie zaprasza Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? Tym razem, na schodach przed SP 3 wystąpi ||ALA|MEDA||.

Sobota (6 sierpnia)

Regionalny Związek Pszczelarzy w Elblągu zaprasza w ten weekend do Karczowisk Górnych k/Elbląga na obchody 100. rocznicy powstania Polskiego Związku Pszczelarskiego. Obchodom towarzyszyć będą organizowane z powodzeniem od 18 lat Targi Pszczelarskie i Tradycyjnej Żywności, w programie których można będzie znaleźć także moc atrakcji.

Roksana Węgiel, Sławomir, Kwiat Jabłoni i Grzegorz Turnau wystąpią na deskach ostródzkiego amfiteatru w sobotę i niedzielę. Święto Ostródy rozpocznie się piątkową Polską Nocą Kabaretową. Poza występami artystycznymi program wydarzenia zapowiada się równie imponująco!

Sobota, letni wieczór, ulubiona osoba, koc na trawie i dobry film – to idealny przepis na Letnie Kino Pod Chmurką! W każdą sobotę wakacji aż do 27 sierpnia, na dziedzińcu Centrum Sztuki Galeria EL, wyświetlane będą filmy. Seanse rozpoczynać się będą po zmroku. W tę sobotę seans filmu „Pewnego razu w Hollywood”, reż. Quentin Tarantino.

W ramach corocznej akcji PTTK organizuje darmowe spacery z przewodnikiem „Sobota z przewodnikiem PTTK”. Najbliższy sobotni spacer wyruszy pod hasłem „Wewnętrzna Grobla Młyńska cz.2”. Przewodnikiem będzie Karol Wyszyński. Zbiórka o godz. 10 przy Placu Konstytucji 1, przed budynkiem Sądu Okręgowego.

Park Dolinka, Amfiteatr i Wah - Wah Brass – oto przepis na udane letnie popołudnie elbląskiego melomana. W tę sobotę wraz z artystami tworzącymi ten wyjątkowy zespół dęty, poznamy oblicze (i to niejedno) muzyki rozrywkowej.

Niedziela (7 sierpnia)

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na kolejny cykl "Śniadań na trawie", gdzie będzie można miło i smacznie spędzić wspólny poranek pod znakiem smaku, muzyki, aktywności i edukacji. Do dyspozycji będą leżaki i pufy. Można zabrać ze sobą kocyki, książki, skakanki, swoje kulinaria etc. Do zajęć ruchowych należy wziąć ze sobą maty!

Już w tę niedzielę „Scena przy stoliku” zainauguruje sierpniowe spotkania XXV Letniego Salonu Muzycznego – Bażantarnia 2022. Tekst usłyszymy w interpretacji Kariny Węgiełek i Artura Hauke aktorów elbląskiego teatru.

Wraz z muzykami EOK, przeniesiemy się do świata najpiękniejszych melodii muzyki klasycznej w Ogrodzie Różanym Parku Kajki. Czekają nas spotkania z utworami z Polski i świata, które pozostają inspiracją dla kolejnych kompozytorskich pokoleń i cieszą się niezmiennie popularnością wśród melomanów.

Na zaproszenie Lasów Państwowych, Marcin Możdżonek zawita do Elbląga, żeby na świeżym powietrzu aktywizować ruchowo mieszkańców miasta… w lesie. Dokładniej w urokliwej scenerii polany w elbląskiej Bażantarni, gdzie odbędzie się ostatni z czterech wyjątkowych treningów siatkarskich.

Jesteśmy już na półmetku Wakacji z MOSiR-em, jednak nie oznacza to końca wspólnej zabawy podczas imprez. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z propozycjami MOSiR-u na najbliższe dni. Udział we wszystkich wakacyjnych imprezach jest bezpłatny.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo będzie się działo również w ligowym sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos.